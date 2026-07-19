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الجيش الأميركي يواصل قصف إيران وطهران تستهدف الكويت مجددا

أخبار دولية
2026-07-19 | 04:04
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الجيش الأميركي يواصل قصف إيران وطهران تستهدف الكويت مجددا
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الجيش الأميركي يواصل قصف إيران وطهران تستهدف الكويت مجددا

قال الجيش الأميركي صباح الأحد إنه أنهى الليلة الثامنة من الغارات الجوية على إيران، مستهدفا خصوصا قوات الحرس الثوري المسؤولة عن مقتل جنديين أميركيين في الأردن، فيما واصلت إيران ضرب أهداف في الكويت.
     
وجاء في بيان للقيادة المركزية الأميركية (سنتكوم) أن الجيش الأميركي قصف أهدافا عسكرية إيرانية من بينها "قوات الحرس الثوري التي شنّت هجمات على أفراد من القوات الأميركية في الأردن في السابع عشر من تموز".
     
وقتل جنديان أميركيان في الأردن بقصف إيراني الجمعة، بحسب ما أعلنت سنتكوم السبت، وهما أول قتيلين أميركيين منذ استئناف الأعمال القتالية في السابع من تموز.
     
وبذلك يرتفع عدد العسكريين الأميركيين الذين قتلوا منذ بداية الحرب في 28 شباط إلى 16.
     
وأفادت وكالتا مهر وتسنيم الإيرانيتان بوقوع غارات أميركية على مدينة سيريك المطلة على مضيق هرمز، فيما ذكرت وكالة إرنا الرسمية أن هجوما أميركيا استهدف مدينة حاجي آباد في محافظة هرمزغان الجنوبية.

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