الخارجية الأردنية تستدعي القائم بالأعمال الإيراني احتجاجا على "استمرار الاعتداءات"

استدعت وزارة الخارجية الأردنية القائم بأعمال السفارة الإيرانية في عمّان، وذلك احتجاجا على "استمرار الاعتداءات الإيرانية"، وذلك بعد إعلان إسرائيل أن قواتها والقوات الأردنية اعترضت صاروخا أطلقته طهران نحو مدينة العقبة بجنوب المملكة.



وجاء في بيان لوزارة الخارجية أن القائم بالأعمال تبلّغ "رسالة احتجاج شديدة اللهجة ضد استمرار الاعتداءات الإيرانية الغاشمة وغير المبررة التي تستهدف أراضي المملكة"، مطالبة بوقفها "فورا".