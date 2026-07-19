غروسي يدعو إلى "ضبط النفس" بعد استهداف محطة نووية إيرانية قيد الإنشاء

دعا المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافايل غروسي إلى "ضبط النفس العسكري" بعد هجوم على محطة نووية قيد الإنشاء في إيران، نسبته طهران الى الولايات المتحدة.



وقالت المنظمة الايرانية للطاقة الذرية في بيان نقله التلفزيون الرسمي إن القوات الأميركية، "في عمل عدواني ووحشي يتنافى والقانون الدولي، هاجمت محطة دارخوين النووية التي لا تزال قيد الإنشاء (...) بعدد من المقذوفات الأحد".



وأوردت الوكالة الذرية التابعة للامم المتحدة ومقرها فيينا عبر منصة اكس أن محطة دارخوين بدأ تشييدها العام 2022 في جنوب غرب إيران، "وهي في المراحل الأولى من إنشائها، ولم تكن تحتوي على أي مواد نووية خلال الزيارة الأخيرة للوكالة".



وأضافت أن الهجوم في ضوء ذلك لا يمثل "خطرا إشعاعيا".



لكن المدير العام للوكالة رافايل غروسي "كرر دعوته إلى ضبط النفس العسكري قرب جميع المواقع ذات الصلة بالبرنامج النووي"، وفق المصدر نفسه.



