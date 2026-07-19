القيادة المركزية الأميركية: مقتل أحد جنودنا في شمال العراق أمس السبت

أعلنت القيادة المركزية الأميركية أن أحد العسكريين الأميركيين قُتل أمس السبت "خلال تفجير محكم لذخائر غير منفجرة" في شمال العراق.



وقالت في بيان صدر اليوم الأحد إن تلك الذخائر تعود إلى "طائرة مسيّرة إيرانية هجومية أُسقطت".