الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
28
o
البقاع
21
o
الجنوب
26
o
الشمال
26
o
جبل لبنان
23
o
كسروان
25
o
متن
25
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
عالبال يا زياد
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
28
o
البقاع
21
o
الجنوب
26
o
الشمال
26
o
جبل لبنان
23
o
كسروان
25
o
متن
25
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
أوكرانيا: مقتل 5 جراء غارة روسية على سفينة شحن في البحر الأسود
أخبار دولية
2026-07-19 | 16:51
مشاهدات عالية
شارك
شارك
0
min
أوكرانيا: مقتل 5 جراء غارة روسية على سفينة شحن في البحر الأسود
أعلن مسؤولون أوكرانيون اليوم الأحد أن القوات الروسية قصفت سفينة شحن دولية في البحر الأسود قبالة سواحل مدينة أوديسا بجنوب أوكرانيا، ما أسفر عن مقتل خمسة من أفراد الطاقم على الأقل.
وذكر رئيس الوزراء سيرغي كوريتسكي أن السفينة التي ترفع علم غينيا بيساو غادرت الميناء محملة بالذرة وعلى متنها طاقم مكون من 17 بحارا من الهند وسوريا، بالإضافة إلى أوكراني واحد.
وأشار إلى أنه تسنى إنقاذ ثمانية من أفراد طاقم السفينة - التي كانت لا تزال مشتعلة حتى وقت متأخر من مساء اليوم الأحد - فيما لا يزال خمسة في عداد المفقودين.
وشاهد مراسل من رويترز في أوديسا دخانا يتصاعد من سفينة كبيرة قبالة الساحل. ولم تعلق موسكو علنا على الهجوم الذي وقع اليوم.
وصعدت روسيا في الأسابيع القليلة الماضية هجماتها على موانئ المياه العميقة في جنوب أوكرانيا، التي تتولى مناولة جزء كبير من صادرات البلاد من الحبوب وغيرها من الشحنات الحيوية، في ظل استمرار الحرب للعام الخامس على التوالي.
أخبار دولية
روسية
سفينة
البحر
الأسود
القيادة المركزية الأميركية: مقتل أحد جنودنا في شمال العراق أمس السبت
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
أخبار دولية
2026-07-17
مسيرات أوكرانية تقصف 12 سفينة روسية في البحر الأسود
أخبار دولية
2026-07-17
مسيرات أوكرانية تقصف 12 سفينة روسية في البحر الأسود
0
أخبار دولية
2026-05-05
مقتل 5 في منشآت لنافتوجاز الأوكرانية جراء هجوم روسي
أخبار دولية
2026-05-05
مقتل 5 في منشآت لنافتوجاز الأوكرانية جراء هجوم روسي
0
أخبار دولية
2026-05-29
مسيّرات استهدفت سفن شحن قبالة سواحل تركيا على البحر الأسود
أخبار دولية
2026-05-29
مسيّرات استهدفت سفن شحن قبالة سواحل تركيا على البحر الأسود
0
آخر الأخبار
2026-07-16
الرئيس الأوكرانيّ: مقتل شخصين وإصابة 5 آخرين في كييف جراء الهجوم الصاروخيّ الروسيّ الليلة الماضية
آخر الأخبار
2026-07-16
الرئيس الأوكرانيّ: مقتل شخصين وإصابة 5 آخرين في كييف جراء الهجوم الصاروخيّ الروسيّ الليلة الماضية
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
أخبار دولية
15:44
القيادة المركزية الأميركية: مقتل أحد جنودنا في شمال العراق أمس السبت
أخبار دولية
15:44
القيادة المركزية الأميركية: مقتل أحد جنودنا في شمال العراق أمس السبت
0
حال الطقس
14:22
أوروبا: حريق وغريق
حال الطقس
14:22
أوروبا: حريق وغريق
0
أخبار دولية
14:13
إيران - أميركا: الضربات تتواصل... وهجمات متبادلة تمتد إلى دول المنطقة
أخبار دولية
14:13
إيران - أميركا: الضربات تتواصل... وهجمات متبادلة تمتد إلى دول المنطقة
0
أخبار دولية
14:11
المشهد المتوقع بروتوكوليا في إجتماع ترامب - عون في البيت الابيض...
أخبار دولية
14:11
المشهد المتوقع بروتوكوليا في إجتماع ترامب - عون في البيت الابيض...
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
آخر الأخبار
2026-07-16
البيت الأبيض: الرئيس دونالد ترامب سيحضر نهائي كأس العالم لكرة القدم
آخر الأخبار
2026-07-16
البيت الأبيض: الرئيس دونالد ترامب سيحضر نهائي كأس العالم لكرة القدم
0
اخبار البرامج
2026-04-03
كنيسة "الحبل بلا دنس" في عينطورة... محطات تاريخية ومعلومات قيّمة في "جلجلة وطن"
اخبار البرامج
2026-04-03
كنيسة "الحبل بلا دنس" في عينطورة... محطات تاريخية ومعلومات قيّمة في "جلجلة وطن"
0
اخبار البرامج
2026-04-03
يوسف الخال في "جلجلة وطن": الله ملجأي في أوقات الخوف... ورسالةُ اعتذار مؤثرة لوالدته الراحلة!
اخبار البرامج
2026-04-03
يوسف الخال في "جلجلة وطن": الله ملجأي في أوقات الخوف... ورسالةُ اعتذار مؤثرة لوالدته الراحلة!
0
آخر الأخبار
2026-04-03
يديعوت أحرونوت عن مصادر: إسرائيل أبلغت واشنطن بأن ضرب منشآت الطاقة سيضر باقتصاد إيران وقد يؤدي لإسقاط النظام
آخر الأخبار
2026-04-03
يديعوت أحرونوت عن مصادر: إسرائيل أبلغت واشنطن بأن ضرب منشآت الطاقة سيضر باقتصاد إيران وقد يؤدي لإسقاط النظام
بالفيديو
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
14:23
The Protein Bar... رحلة نمو بعد Shark Tank
تقارير نشرة الاخبار
14:23
The Protein Bar... رحلة نمو بعد Shark Tank
0
حال الطقس
14:22
أوروبا: حريق وغريق
حال الطقس
14:22
أوروبا: حريق وغريق
0
حال الطقس
14:20
موجة حر في لبنان أم مرتفع جوي طبيعي في هذا الوقت من العام؟
حال الطقس
14:20
موجة حر في لبنان أم مرتفع جوي طبيعي في هذا الوقت من العام؟
0
أخبار دولية
14:13
إيران - أميركا: الضربات تتواصل... وهجمات متبادلة تمتد إلى دول المنطقة
أخبار دولية
14:13
إيران - أميركا: الضربات تتواصل... وهجمات متبادلة تمتد إلى دول المنطقة
0
أخبار دولية
14:11
المشهد المتوقع بروتوكوليا في إجتماع ترامب - عون في البيت الابيض...
أخبار دولية
14:11
المشهد المتوقع بروتوكوليا في إجتماع ترامب - عون في البيت الابيض...
0
أخبار دولية
14:08
عون استهل مباحثاته في الولايات المتحدة بلقاء روبيو... هذه التفاصيل
أخبار دولية
14:08
عون استهل مباحثاته في الولايات المتحدة بلقاء روبيو... هذه التفاصيل
0
تقارير نشرة الاخبار
14:07
الهاجس الأكبر لدى اللاعبين... كيف سيكون طقس ليلة نهائي المونديال؟
تقارير نشرة الاخبار
14:07
الهاجس الأكبر لدى اللاعبين... كيف سيكون طقس ليلة نهائي المونديال؟
0
رياضة
14:06
هكذا عاشت كرة القدم ليلة كسر الارقام القياسية بين انجلترا وفرنسا
رياضة
14:06
هكذا عاشت كرة القدم ليلة كسر الارقام القياسية بين انجلترا وفرنسا
0
تقارير نشرة الاخبار
13:56
هكذا يتحضر بيروت سبورتس فيستيفال لنهائي كأس العالم...
تقارير نشرة الاخبار
13:56
هكذا يتحضر بيروت سبورتس فيستيفال لنهائي كأس العالم...
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
أخبار لبنان
12:23
هذا ما ناقشه عون مع روبيو في واشنطن بحسب معلومات الـLBCI...
أخبار لبنان
12:23
هذا ما ناقشه عون مع روبيو في واشنطن بحسب معلومات الـLBCI...
2
حال الطقس
04:35
كتل حارة الاسبوع المقبل... والحرارة فوق المعدلات
حال الطقس
04:35
كتل حارة الاسبوع المقبل... والحرارة فوق المعدلات
3
أمن وقضاء
06:59
إنحراف سيارة على طريق وطى الجوز - كسروان واحتراق 3 شبان كانوا في داخلها
أمن وقضاء
06:59
إنحراف سيارة على طريق وطى الجوز - كسروان واحتراق 3 شبان كانوا في داخلها
4
خبر عاجل
11:11
السفير الاميركي لدى لبنان ميشال عيسى للـLBCI: الرئيس اللبناني جوزاف عون "ما حيروح ايدو فاضية" من واشنطن
خبر عاجل
11:11
السفير الاميركي لدى لبنان ميشال عيسى للـLBCI: الرئيس اللبناني جوزاف عون "ما حيروح ايدو فاضية" من واشنطن
5
رياضة
05:58
بكلمات مؤثّرة... ميسي يوجّه رسالة استثنائية قبل نهائي مونديال 2026
رياضة
05:58
بكلمات مؤثّرة... ميسي يوجّه رسالة استثنائية قبل نهائي مونديال 2026
6
آخر الأخبار
00:28
هيئة البث الإسرائيلية عن مصدر أميركي: الولايات المتحدة بدأت بإرسال عشرات الطائرات المقاتلة الإضافية إلى الشرق الأوسط
آخر الأخبار
00:28
هيئة البث الإسرائيلية عن مصدر أميركي: الولايات المتحدة بدأت بإرسال عشرات الطائرات المقاتلة الإضافية إلى الشرق الأوسط
7
خبر عاجل
05:42
الحرس الثوري الإيراني يقول إن سفينتين كانتا تعبران مضيق هرمز عبر المسار الجنوبي تعرضتا لواقعة بينما تخلت سفينتان أخريان عن عبور المضيق
خبر عاجل
05:42
الحرس الثوري الإيراني يقول إن سفينتين كانتا تعبران مضيق هرمز عبر المسار الجنوبي تعرضتا لواقعة بينما تخلت سفينتان أخريان عن عبور المضيق
8
خبر عاجل
05:58
السفارة الأميركية في الأردن: إخلاء المطار الدولي والميناء البحري بالعقبة جراء تهديد موثوق
خبر عاجل
05:58
السفارة الأميركية في الأردن: إخلاء المطار الدولي والميناء البحري بالعقبة جراء تهديد موثوق
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More