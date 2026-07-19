الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
عالبال يا زياد
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

أوكرانيا: مقتل 5 جراء غارة روسية على سفينة شحن في البحر الأسود

أخبار دولية
2026-07-19 | 16:51
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
أوكرانيا: مقتل 5 جراء غارة روسية على سفينة شحن في البحر الأسود
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
0min
أوكرانيا: مقتل 5 جراء غارة روسية على سفينة شحن في البحر الأسود

أعلن مسؤولون أوكرانيون اليوم الأحد أن القوات الروسية قصفت سفينة شحن دولية في البحر الأسود قبالة سواحل مدينة أوديسا بجنوب أوكرانيا، ما أسفر عن مقتل خمسة من أفراد الطاقم على الأقل.

وذكر رئيس الوزراء سيرغي كوريتسكي أن السفينة التي ترفع علم غينيا بيساو غادرت الميناء محملة بالذرة وعلى متنها طاقم مكون من 17 بحارا من الهند وسوريا، بالإضافة إلى أوكراني واحد.

وأشار إلى أنه تسنى إنقاذ ثمانية من أفراد طاقم السفينة - التي كانت لا تزال مشتعلة حتى وقت متأخر من مساء اليوم الأحد - فيما لا يزال خمسة في عداد المفقودين.

وشاهد مراسل من رويترز في أوديسا دخانا يتصاعد من سفينة كبيرة قبالة الساحل. ولم تعلق موسكو علنا على الهجوم الذي وقع اليوم.

وصعدت روسيا في الأسابيع القليلة الماضية هجماتها على موانئ المياه العميقة في جنوب أوكرانيا، التي تتولى مناولة جزء كبير من صادرات البلاد من الحبوب وغيرها من الشحنات الحيوية، في ظل استمرار الحرب للعام الخامس على التوالي.

أخبار دولية

روسية

سفينة

البحر

الأسود

القيادة المركزية الأميركية: مقتل أحد جنودنا في شمال العراق أمس السبت
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
2026-07-17

مسيرات أوكرانية تقصف 12 سفينة روسية في البحر الأسود

LBCI
أخبار دولية
2026-05-05

مقتل 5 في منشآت لنافتوجاز الأوكرانية جراء هجوم روسي

LBCI
أخبار دولية
2026-05-29

مسيّرات استهدفت سفن شحن قبالة سواحل تركيا على البحر الأسود

LBCI
آخر الأخبار
2026-07-16

الرئيس الأوكرانيّ: مقتل شخصين وإصابة 5 آخرين في كييف جراء الهجوم الصاروخيّ الروسيّ الليلة الماضية

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
15:44

القيادة المركزية الأميركية: مقتل أحد جنودنا في شمال العراق أمس السبت

LBCI
حال الطقس
14:22

أوروبا: حريق وغريق

LBCI
أخبار دولية
14:13

إيران - أميركا: الضربات تتواصل... وهجمات متبادلة تمتد إلى دول المنطقة

LBCI
أخبار دولية
14:11

المشهد المتوقع بروتوكوليا في إجتماع ترامب - عون في البيت الابيض...

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
آخر الأخبار
2026-07-16

البيت الأبيض: الرئيس دونالد ترامب سيحضر نهائي كأس العالم لكرة القدم

LBCI
اخبار البرامج
2026-04-03

كنيسة "الحبل بلا دنس" في عينطورة... محطات تاريخية ومعلومات قيّمة في "جلجلة وطن"

LBCI
اخبار البرامج
2026-04-03

يوسف الخال في "جلجلة وطن": الله ملجأي في أوقات الخوف... ورسالةُ اعتذار مؤثرة لوالدته الراحلة!

LBCI
آخر الأخبار
2026-04-03

يديعوت أحرونوت عن مصادر: إسرائيل أبلغت واشنطن بأن ضرب منشآت الطاقة سيضر باقتصاد إيران وقد يؤدي لإسقاط النظام

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:23

The Protein Bar... رحلة نمو بعد Shark Tank

LBCI
حال الطقس
14:22

أوروبا: حريق وغريق

LBCI
حال الطقس
14:20

موجة حر في لبنان أم مرتفع جوي طبيعي في هذا الوقت من العام؟

LBCI
أخبار دولية
14:13

إيران - أميركا: الضربات تتواصل... وهجمات متبادلة تمتد إلى دول المنطقة

LBCI
أخبار دولية
14:11

المشهد المتوقع بروتوكوليا في إجتماع ترامب - عون في البيت الابيض...

LBCI
أخبار دولية
14:08

عون استهل مباحثاته في الولايات المتحدة بلقاء روبيو... هذه التفاصيل

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:07

الهاجس الأكبر لدى اللاعبين... كيف سيكون طقس ليلة نهائي المونديال؟

LBCI
رياضة
14:06

هكذا عاشت كرة القدم ليلة كسر الارقام القياسية بين انجلترا وفرنسا

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:56

هكذا يتحضر بيروت سبورتس فيستيفال لنهائي كأس العالم...

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
أخبار لبنان
12:23

هذا ما ناقشه عون مع روبيو في واشنطن بحسب معلومات الـLBCI...

LBCI
حال الطقس
04:35

كتل حارة الاسبوع المقبل... والحرارة فوق المعدلات

LBCI
أمن وقضاء
06:59

إنحراف سيارة على طريق وطى الجوز - كسروان واحتراق 3 شبان كانوا في داخلها

LBCI
خبر عاجل
11:11

السفير الاميركي لدى لبنان ميشال عيسى للـLBCI: الرئيس اللبناني جوزاف عون "ما حيروح ايدو فاضية" من واشنطن

LBCI
رياضة
05:58

بكلمات مؤثّرة... ميسي يوجّه رسالة استثنائية قبل نهائي مونديال 2026

LBCI
آخر الأخبار
00:28

هيئة البث الإسرائيلية عن مصدر أميركي: الولايات المتحدة بدأت بإرسال عشرات الطائرات المقاتلة الإضافية إلى الشرق الأوسط

LBCI
خبر عاجل
05:42

الحرس الثوري الإيراني يقول إن سفينتين كانتا تعبران مضيق هرمز عبر المسار الجنوبي تعرضتا لواقعة بينما تخلت سفينتان أخريان عن عبور المضيق

LBCI
خبر عاجل
05:58

السفارة الأميركية في الأردن: إخلاء المطار الدولي والميناء البحري بالعقبة جراء تهديد موثوق

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More