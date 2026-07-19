أوكرانيا: مقتل 5 جراء غارة روسية على سفينة شحن في البحر الأسود

أعلن مسؤولون أوكرانيون اليوم الأحد أن القوات الروسية قصفت سفينة شحن دولية في البحر الأسود قبالة سواحل مدينة أوديسا بجنوب أوكرانيا، ما أسفر عن مقتل خمسة من أفراد الطاقم على الأقل.



وذكر رئيس الوزراء سيرغي كوريتسكي أن السفينة التي ترفع علم غينيا بيساو غادرت الميناء محملة بالذرة وعلى متنها طاقم مكون من 17 بحارا من الهند وسوريا، بالإضافة إلى أوكراني واحد.



وأشار إلى أنه تسنى إنقاذ ثمانية من أفراد طاقم السفينة - التي كانت لا تزال مشتعلة حتى وقت متأخر من مساء اليوم الأحد - فيما لا يزال خمسة في عداد المفقودين.



وشاهد مراسل من رويترز في أوديسا دخانا يتصاعد من سفينة كبيرة قبالة الساحل. ولم تعلق موسكو علنا على الهجوم الذي وقع اليوم.



وصعدت روسيا في الأسابيع القليلة الماضية هجماتها على موانئ المياه العميقة في جنوب أوكرانيا، التي تتولى مناولة جزء كبير من صادرات البلاد من الحبوب وغيرها من الشحنات الحيوية، في ظل استمرار الحرب للعام الخامس على التوالي.