إيران تدعو الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى إدانة الضربات على موقع نووي قيد الإنشاء

دعت إيران الوكالة الدولية للطاقة الذرية لإدانة قصف قالت إنه استهدف الأحد محطة نووية قيد الإنشاء في جنوب غرب البلاد.



وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية إسماعيل بقائي في مؤتمر صحافي في طهران "تتوقع إيران (...) من مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية والمدير العام للوكالة (رافائيل غروسي) اللذان يتخذان بانتظام مواقف بشأن الملف النووي الإيراني، أن يعبّرا بوضوح عن موقفهما حيال هذا الأمر وأن يدينا الجريمة التي ارتكبتها الولايات المتحدة".