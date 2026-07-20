إيران تؤكد أنها لن تسمح باستخدام مضيق هرمز لتهديد أمنها

أكدت إيران أنها لن تسمح باستخدام مضيق هرمز لتهديد أمنها، في ظل احتدام الصراع مع الولايات المتحدة بشأن مستقبل هذا الممر الاستراتيجي.



وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي، في مؤتمر صحافي في طهران، إن بلاده "لن تسمح بإساءة استخدام هذا الممر المائي مرة أخرى لتهديد أمن إيران ومصالحها الوطنية"، مؤكدا أن طهران "مصممة على اتخاذ الإجراءات اللازمة" للدفاع عن سيادتها وحماية مصالحها.

