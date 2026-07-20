روبيو "منفتح" على لقاء نظيريه الصيني والروسي خلال اجتماع آسيان في مانيلا

أعلن وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو أنه منفتح على عقد لقاء مع نظيريه الصيني والروسي هذا الأسبوع أثناء وجوده في الفيليبين للمشاركة في اجتماع وزراء خارجية دول جنوب شرق آسيا.



وتأتي مشاركة روبيو في اجتماع رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) في مانيلا في وقت تسعى الولايات المتحدة إلى مواجهة النفوذ الإقليمي المتنامي للصين، وبعد أيام من اتهام الرئيس دونالد ترامب بكين بالتدخل في الانتخابات الأميركية.



وقال روبيو لوسائل الإعلام ردّا على سؤال عمّا إذا سيعقد اجتماعات مرتقبة مع وزير الخارجية الصيني وانغ يي أو نظيره الروسي سيرغي لافروف: "نحن منفتحون على الاجتماع معهما".



وأضاف: "لن أقول لكم بالطبع في مؤتمر صحافي ما الذي سنطرحه في مثل هذه الاجتماعات. فهذه أمور حساسة".



وسبق لروبيو أن التقى وانغ على هامش اجتماع آسيان في كوالالمبور العام الفائت. كذلك تحادثا هاتفيا عقب زيارة ترامب للصين في الربيع.

