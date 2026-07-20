البحرين: إيران استهدفت أنظمة جوية مدنية دون التأثير على حركة الملاحة

أعلنت هيئة الطيران المدني في البحرين أن إيران استهدفت أجهزة للملاحة الجوية المدنية، من دون أن يؤثر ذلك على حركة الملاحة.



ونقلت وكالة أنباء البحرين عن شؤون الطيران المدني أنه "جراء العدوان الإيراني الآثم على مملكة البحرين، تم استهداف أجهزة الملاحة الجوية المدنية لإدارة إقليم البحرين لمعلومات الطيران بمسيّرات عدائية، من دون أن يؤثر ذلك على سير عمليات الملاحة الجوية".