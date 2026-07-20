حماس تختار خليل الحية زعيما جديدا لها

ذكرت حركة حماس في بيان أنها اختارت خليل الحية رئيسا للمكتب السياسي للحركة.



وجاء في البيان: "تعلن حركة المقاومة الإسلامية حماس عن انتخاب الأخ المجاهد خليل الحية رئيسا للمكتب السياسي للحركة، خلفا للقائد الشهيد يحيى السنوار".