طهران تخوض "حربا شاملة" مع واشنطن التي توسّع نطاق ضرباتها ضد إيران



أكدت إيران الاثنين أنها في "حرب شاملة" مع الولايات المتحدة التي وسّعت نطاق ضرباتها على الجمهورية الإسلامية وشمل قصفها مدينة بوشهر التي تضمّ محطة للطاقة النووية، فيما واصلت طهران استهداف دول خليجية والأردن وأعلنت مسؤوليتها عن مهاجمة ناقلتَي نفط في مضيق هرمز.



وقال الرئيس الإيراني مسعود بيزشكيان بحسب بيان صادر عن الرئاسة "الحقيقة هي أن جمهورية إيران الإسلامية منخرطة في حرب شاملة"، مضيفا "علينا أن نكون واقعيين ونقبل بالتداعيات الطبيعية لهذه المقاومة".



فمنذ أسبوع، لم يعد شبح القصف الأميركي مقتصرا على مناطق جنوب إيران، حيث انحصرت الضربات منذ استئناف الأعمال القتالية في 7 تموز/يوليو، بل امتد إلى وسط البلاد وشمال غربها، وفق مسؤولين محليين.



وقُتل شخص وأصيب آخرون الاثنين في ضربات أميركية على تبريز في شمال غرب إيران، على بُعد أكثر من ألف كيلومتر من الخليج، وفق مسؤولين محليين. وأصيب آخرون في ضربات استهدفت مدينة أورميا الواقعة في المحافظة المجاورة.



وأكدت واشنطن أنها تستهدف مواقع عسكرية. وأفادت طهران الاثنين بضربات جديدة طالت مدنا عدة، بينها بوشهر حيث تقع محطة الطاقة النووية الوحيدة العاملة في البلاد. كما استُهدفت الأحد محطة دارخوين النووية التي لا تزال قيد الإنشاء، وفق إيران.



وقُتل أخيرا ثلاثة جنود أميركيين في الشرق الأوسط، في أول خسائر من نوعها منذ التصعيد الجديد.