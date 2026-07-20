الجيش الكويتي يعلن التصدي لهجمات إيرانية بالصواريخ والمسيّرات

أعلن الجيش الكويتي أن دفاعاته الجوية تتصدى لهجمات إيرانية بالصواريخ والمسيّرات، فيما أكد مراسل فرانس برس سماع دوي انفجارات في مدينة الكويت.



وأفاد بيان لرئاسة الأركان العامة للجيش "تتصدى حاليا الدفاعات الجوية الكويتية لهجمات صاروخية وطائرات مسيرة معادية، إثر العدوان الإيراني الاثم"، مضيفا أن "أصوات الانفجارات إن سمعت فهي نتيجة اعتراض منظومات الدفاع الجوي للهجمات المعادية".