ترامب: نتنياهو لن يكون عرضة للتوقيف خلال الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك

شدّد الرئيس الأميركي دونالد ترامب على أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لن يكون عرضة لأي توقيف خلال الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، وذلك بعدما قال رئيس بلدية المدينة الأميركية إنه يدرس إمكان ذلك.وكان رئيس بلدية نيويورك زهران ممداني أقر بأنه ليس واثقا من تمتّعه بصلاحية إعطاء الأمر للشرطة باحتجاز زعيم أجنبي، لكنه أشار إلى أنه يجري مشاورات مع فريقه القانوني بشأن إمكان اتّخاذ الخطوة خلال انعقاد الجمعية العامة للأمم المتحدة في أيلول.وقال ترامب في منشور على منصته للتواصل الاجتماعي تروث سوشال: "لن يتم توقيف بنيامين نتانياهو، بأي شكل من الأشكال، أثناء وجوده في الولايات المتحدة".[ ===== DateLine ========== ]واشنطن (الولايات المتحدة), 20-7-2026 (أ ف ب) -