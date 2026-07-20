ترامب: إيران ستدفع الثمن "أضعافا" مقابل كل جندي أميركي يقتل

توعد الرئيس دونالد ترامب إيران بأن تدفع الثمن "أضعافا" مقابل كل جندي أميركي يُقتل، وذلك بعدما أعلنت واشنطن في نهاية الأسبوع مقتل ثلاثة عسكريين إضافيين وفقدان جندي رابع في العمليات.



وكتب ترامب على منصته تروث سوشال "في كل مرة تقتل فيها إيران جنديا أميركيا، ستدفع ثمن ذلك أضعافا مضاعفة"، مضيفا أنه "تم إبلاغ وزير الحرب بيت هيغسيث، ورئيس هيئة الأركان المشتركة دانيال كين، وجميع قادة الجيش بهذا التوجيه".



وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولاين ليفيت في منشور على منصة إكس، إنّ ترامب سيتوجه مساء الثلاثاء إلى قاعدة عسكرية في ولاية ديلاوير لاستقبال جثامين العسكريين الذين قتلوا مؤخرا.



وقُتل ثلاثة عسكريين أميركيين في الأيام الأخيرة في الشرق الأوسط، في أول خسائر بشرية لواشنطن منذ تجدد الأعمال الحربية في المنطقة.



واثنان منهم قتلا في هجمات إيرانية على الأردن، ولا يزال آخر في عداد المفقودين، بينما قُتل ثالث في شمال العراق خلال عملية تفجير لذخائر غير منفجرة ناتجة من مسيّرة إيرانية.



وأكد ترامب الأحد أن الضربات الأميركية التي شُنّت في اليوم نفسه نُفذت ردا على مقتل هؤلاء العسكريين.



