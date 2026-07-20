الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
28
o
البقاع
23
o
الجنوب
26
o
الشمال
26
o
جبل لبنان
24
o
كسروان
27
o
متن
27
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
كريستال
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
28
o
البقاع
23
o
الجنوب
26
o
الشمال
26
o
جبل لبنان
24
o
كسروان
27
o
متن
27
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
ترامب: إيران ستدفع الثمن "أضعافا" مقابل كل جندي أميركي يقتل
أخبار دولية
2026-07-20 | 14:26
مشاهدات عالية
شارك
شارك
2
min
ترامب: إيران ستدفع الثمن "أضعافا" مقابل كل جندي أميركي يقتل
توعد الرئيس دونالد ترامب إيران بأن تدفع الثمن "أضعافا" مقابل كل جندي أميركي يُقتل، وذلك بعدما أعلنت واشنطن في نهاية الأسبوع مقتل ثلاثة عسكريين إضافيين وفقدان جندي رابع في العمليات.
وكتب ترامب على منصته تروث سوشال "في كل مرة تقتل فيها إيران جنديا أميركيا، ستدفع ثمن ذلك أضعافا مضاعفة"، مضيفا أنه "تم إبلاغ وزير الحرب بيت هيغسيث، ورئيس هيئة الأركان المشتركة دانيال كين، وجميع قادة الجيش بهذا التوجيه".
وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولاين ليفيت في منشور على منصة إكس، إنّ ترامب سيتوجه مساء الثلاثاء إلى قاعدة عسكرية في ولاية ديلاوير لاستقبال جثامين العسكريين الذين قتلوا مؤخرا.
وقُتل ثلاثة عسكريين أميركيين في الأيام الأخيرة في الشرق الأوسط، في أول خسائر بشرية لواشنطن منذ تجدد الأعمال الحربية في المنطقة.
واثنان منهم قتلا في هجمات إيرانية على الأردن، ولا يزال آخر في عداد المفقودين، بينما قُتل ثالث في شمال العراق خلال عملية تفجير لذخائر غير منفجرة ناتجة من مسيّرة إيرانية.
وأكد ترامب الأحد أن الضربات الأميركية التي شُنّت في اليوم نفسه نُفذت ردا على مقتل هؤلاء العسكريين.
أخبار دولية
إيران
ستدفع
الثمن
"أضعافا"
مقابل
أميركي
التالي
الهند تعلن مقتل أربعة من رعاياها في هجوم على سفينة في أوكرانيا
ترامب: نتنياهو لن يكون عرضة للتوقيف خلال الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
آخر الأخبار
12:44
ترامب: في كل مرة تقتل فيها إيران جنديا أميركيا ستدفع ثمن ذلك القتل أضعافا مضاعفة
آخر الأخبار
12:44
ترامب: في كل مرة تقتل فيها إيران جنديا أميركيا ستدفع ثمن ذلك القتل أضعافا مضاعفة
0
أخبار دولية
2026-06-10
ترامب: إيران استغرقت "وقتا طويلا جدا" في المفاوضات وسيتعين عليها "دفع الثمن"
أخبار دولية
2026-06-10
ترامب: إيران استغرقت "وقتا طويلا جدا" في المفاوضات وسيتعين عليها "دفع الثمن"
0
أخبار دولية
2026-07-11
وزير الدفاع الأميركي: إيران اتخذت خيارا سيئا وها هي الآن تدفع الثمن
أخبار دولية
2026-07-11
وزير الدفاع الأميركي: إيران اتخذت خيارا سيئا وها هي الآن تدفع الثمن
0
آخر الأخبار
2026-04-28
مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأميركية: الشركات التي تدفع "رسوم عبور" لإيران مقابل المرور عبر مضيق هرمز ستواجه "عقوبات كبيرة"
آخر الأخبار
2026-04-28
مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأميركية: الشركات التي تدفع "رسوم عبور" لإيران مقابل المرور عبر مضيق هرمز ستواجه "عقوبات كبيرة"
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
أخبار دولية
16:40
الجيش الأميركي يعلن بدء جولة جديدة من الضربات ضد إيران
أخبار دولية
16:40
الجيش الأميركي يعلن بدء جولة جديدة من الضربات ضد إيران
0
أخبار دولية
16:21
السعودية ترد على الحوثيين: سنحمي سفننا وفق القانون الدولي
أخبار دولية
16:21
السعودية ترد على الحوثيين: سنحمي سفننا وفق القانون الدولي
0
أخبار دولية
15:01
تصعيد البحر الأحمر يرفع كلفة الشحن ويهدد إمدادات الطاقة العالمية
أخبار دولية
15:01
تصعيد البحر الأحمر يرفع كلفة الشحن ويهدد إمدادات الطاقة العالمية
0
أخبار دولية
14:34
الهند تعلن مقتل أربعة من رعاياها في هجوم على سفينة في أوكرانيا
أخبار دولية
14:34
الهند تعلن مقتل أربعة من رعاياها في هجوم على سفينة في أوكرانيا
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
آخر الأخبار
2026-07-18
الوكالة الوطنية للإعلام: طيران إسرائيلي مسير يحلق فوق الضاحية الجنوبية
آخر الأخبار
2026-07-18
الوكالة الوطنية للإعلام: طيران إسرائيلي مسير يحلق فوق الضاحية الجنوبية
0
خبر عاجل
2026-06-03
معلومات للـLBCI: المسودة التي وصلت إلى السلطات اللبنانية لم تتضمّن أي حديث عن “مناطق تجريبية” أو عن “آلية تطبيق وقف إطلاق النار” في حال التوصل إليه فيما يسعى لبنان إلى إدراج هاتين النقطتين مع ترجيح استئناف المفاوضات في 22 حزيران
خبر عاجل
2026-06-03
معلومات للـLBCI: المسودة التي وصلت إلى السلطات اللبنانية لم تتضمّن أي حديث عن “مناطق تجريبية” أو عن “آلية تطبيق وقف إطلاق النار” في حال التوصل إليه فيما يسعى لبنان إلى إدراج هاتين النقطتين مع ترجيح استئناف المفاوضات في 22 حزيران
0
أخبار دولية
2026-06-19
قاليباف: لن نسمح للطرف المقابل بالمس بحقوق شعبنا وجبهة المقاومة
أخبار دولية
2026-06-19
قاليباف: لن نسمح للطرف المقابل بالمس بحقوق شعبنا وجبهة المقاومة
0
آخر الأخبار
12:39
هيئة بحرية بريطانية: تلقينا بلاغا عن واقعة على بعد 17 ميلا بحريا شرق دبا في الإمارات
آخر الأخبار
12:39
هيئة بحرية بريطانية: تلقينا بلاغا عن واقعة على بعد 17 ميلا بحريا شرق دبا في الإمارات
بالفيديو
d-none hideMe
0
رياضة
13:40
إسبانيا والأرجنتين... مباراة على الملعب ومعركة على السوشيال ميديا
رياضة
13:40
إسبانيا والأرجنتين... مباراة على الملعب ومعركة على السوشيال ميديا
0
تقارير نشرة الاخبار
13:35
من الخليج إلى الأسواق العالمية... النفط تحت الضغط
تقارير نشرة الاخبار
13:35
من الخليج إلى الأسواق العالمية... النفط تحت الضغط
0
رياضة
13:35
من الأرقام القياسية إلى نهاية الأساطير... حصاد مونديال 2026
رياضة
13:35
من الأرقام القياسية إلى نهاية الأساطير... حصاد مونديال 2026
0
رياضة
13:31
بعد الفوز بالمونديال... مدريد ستحتفل في شوارعها مع نجوم الفريق الليلة
رياضة
13:31
بعد الفوز بالمونديال... مدريد ستحتفل في شوارعها مع نجوم الفريق الليلة
0
رياضة
13:29
إسبانيا تُتوج بطلة للعالم بأداء تاريخي أمام الأرجنتين
رياضة
13:29
إسبانيا تُتوج بطلة للعالم بأداء تاريخي أمام الأرجنتين
0
تقارير نشرة الاخبار
13:27
حرب أم هدنة؟ واشنطن وطهران بين النار ورسائل التفاوض
تقارير نشرة الاخبار
13:27
حرب أم هدنة؟ واشنطن وطهران بين النار ورسائل التفاوض
0
أخبار دولية
13:25
من العقبة إلى تل أبيب… إسرائيل تستعد لسيناريوهات التصعيد
أخبار دولية
13:25
من العقبة إلى تل أبيب… إسرائيل تستعد لسيناريوهات التصعيد
0
تقارير نشرة الاخبار
13:19
لقاء ترامب - عون: تفاصيل ما ينتظرنا غدا...
تقارير نشرة الاخبار
13:19
لقاء ترامب - عون: تفاصيل ما ينتظرنا غدا...
0
تقارير نشرة الاخبار
13:18
قبيل قمة عون - ترامب المرتقبة غداً: ما المطلوب فعلا من لبنان ومن يضمن اسرائيل؟
تقارير نشرة الاخبار
13:18
قبيل قمة عون - ترامب المرتقبة غداً: ما المطلوب فعلا من لبنان ومن يضمن اسرائيل؟
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
فنّ
04:23
بعد أسبوعين من رحيله… جاستن بيبر يدعم موسيقى أليكسندر نجل الفنانة نورا رحال
فنّ
04:23
بعد أسبوعين من رحيله… جاستن بيبر يدعم موسيقى أليكسندر نجل الفنانة نورا رحال
2
أخبار لبنان
06:04
ولي العهد السعودي تلقى اتصالا من الرئيس عون... وهذا ما جاء في بيان الخارجية السعودية
أخبار لبنان
06:04
ولي العهد السعودي تلقى اتصالا من الرئيس عون... وهذا ما جاء في بيان الخارجية السعودية
3
أمن وقضاء
13:55
مدعي عام التمييز يأمر بتوقيف حسن عليق على خلفية منشور مسيء للمملكة العربية السعودية
أمن وقضاء
13:55
مدعي عام التمييز يأمر بتوقيف حسن عليق على خلفية منشور مسيء للمملكة العربية السعودية
4
أمن وقضاء
03:21
شعبة المعلومات توقف مطلوبًا بجرم قتل في حي السلم
أمن وقضاء
03:21
شعبة المعلومات توقف مطلوبًا بجرم قتل في حي السلم
5
أخبار لبنان
12:32
معلومات للـLBCI: فضل شاكر يغادر لبنان إلى الدوحة لتلقي العلاج بعد رفع منع السفر عنه
أخبار لبنان
12:32
معلومات للـLBCI: فضل شاكر يغادر لبنان إلى الدوحة لتلقي العلاج بعد رفع منع السفر عنه
6
خبر عاجل
23:59
ولي العهد السعودي يوجّه دعوة إلى عون لزيارة المملكة: عازمون على المساعدة في كل المجالات التي يحتاجها لبنان
خبر عاجل
23:59
ولي العهد السعودي يوجّه دعوة إلى عون لزيارة المملكة: عازمون على المساعدة في كل المجالات التي يحتاجها لبنان
7
أخبار دولية
00:34
أسعار النفط تقفز مع تصاعد الهجمات بين الولايات المتحدة وإيران في الشرق الأوسط
أخبار دولية
00:34
أسعار النفط تقفز مع تصاعد الهجمات بين الولايات المتحدة وإيران في الشرق الأوسط
8
أخبار دولية
00:14
وكالة إرنا: الحرس الثوري الإيراني يعلن شن هجوم على "مركز قيادة للعدو" في سوريا
أخبار دولية
00:14
وكالة إرنا: الحرس الثوري الإيراني يعلن شن هجوم على "مركز قيادة للعدو" في سوريا
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More