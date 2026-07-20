تصعيد البحر الأحمر يرفع كلفة الشحن ويهدد إمدادات الطاقة العالمية

ارتفعت علاوات التأمين على شحن البضائع عبر البحر الأحمر، اليوم الاثنين، بعد إعلان جماعة الحوثي اليمنية المتحالفة مع إيران فرض حظر على الملاحة البحرية المرتبطة بالسعودية بأثر فوري، ما زاد المخاطر التي تواجه قطاع الشحن التجاري.وقالت مصادر في قطاع التأمين إن علاوات مخاطر الحرب ارتفعت إلى نحو 0.75% من قيمة السفينة، بعدما كانت بحدود 0.3% قبل الإعلان، مشيرة إلى أن أي ارتفاع إضافي ولو بشكل محدود قد يضيف مئات آلاف الدولارات إلى كلفة الرحلات البحرية.وتفتح الخطوة الحوثية، وفق المصادر، جبهة جديدة في المواجهة المرتبطة بالحرب الأميركية على إيران، مع توسّع المخاطر لتطال إمدادات الطاقة العالمية وحركة التجارة الدولية خارج منطقة الخليج.ولم يتضح بعد كيفية تنفيذ الحظر البحري أو ما إذا كان سيشمل استئناف الهجمات على السفن، فيما حذّرت شركة "أمبري" البريطانية للأمن البحري من أن السفن السعودية أو المرتبطة بالمملكة أو المتجهة إلى موانئها في البحر الأحمر باتت معرضة لخطر مرتفع.وفي حال إغلاق مضيق باب المندب بشكل كامل، قد تتأثر صادرات النفط السعودية إلى آسيا، مع احتمال تراجع الإمدادات العالمية بما يقارب 7%.وتأتي هذه التطورات في وقت لم تستعد فيه حركة الملاحة في البحر الأحمر عافيتها بالكامل منذ بدء هجمات الحوثيين على السفن في نوفمبر 2023، إضافة إلى ارتفاع مخاطر القرصنة وعمليات الاستيلاء على السفن في خليج عدن خلال الأشهر الماضية.