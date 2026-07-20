الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
28
o
البقاع
23
o
الجنوب
26
o
الشمال
26
o
جبل لبنان
24
o
كسروان
27
o
متن
27
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
كريستال
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
28
o
البقاع
23
o
الجنوب
26
o
الشمال
26
o
جبل لبنان
24
o
كسروان
27
o
متن
27
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
تصعيد البحر الأحمر يرفع كلفة الشحن ويهدد إمدادات الطاقة العالمية
أخبار دولية
2026-07-20 | 15:01
مشاهدات عالية
شارك
شارك
2
min
تصعيد البحر الأحمر يرفع كلفة الشحن ويهدد إمدادات الطاقة العالمية
ارتفعت علاوات التأمين على شحن البضائع عبر البحر الأحمر، اليوم الاثنين، بعد إعلان جماعة الحوثي اليمنية المتحالفة مع إيران فرض حظر على الملاحة البحرية المرتبطة بالسعودية بأثر فوري، ما زاد المخاطر التي تواجه قطاع الشحن التجاري.
وقالت مصادر في قطاع التأمين إن علاوات مخاطر الحرب ارتفعت إلى نحو 0.75% من قيمة السفينة، بعدما كانت بحدود 0.3% قبل الإعلان، مشيرة إلى أن أي ارتفاع إضافي ولو بشكل محدود قد يضيف مئات آلاف الدولارات إلى كلفة الرحلات البحرية.
وتفتح الخطوة الحوثية، وفق المصادر، جبهة جديدة في المواجهة المرتبطة بالحرب الأميركية على إيران، مع توسّع المخاطر لتطال إمدادات الطاقة العالمية وحركة التجارة الدولية خارج منطقة الخليج.
ولم يتضح بعد كيفية تنفيذ الحظر البحري أو ما إذا كان سيشمل استئناف الهجمات على السفن، فيما حذّرت شركة "أمبري" البريطانية للأمن البحري من أن السفن السعودية أو المرتبطة بالمملكة أو المتجهة إلى موانئها في البحر الأحمر باتت معرضة لخطر مرتفع.
وفي حال إغلاق مضيق باب المندب بشكل كامل، قد تتأثر صادرات النفط السعودية إلى آسيا، مع احتمال تراجع الإمدادات العالمية بما يقارب 7%.
وتأتي هذه التطورات في وقت لم تستعد فيه حركة الملاحة في البحر الأحمر عافيتها بالكامل منذ بدء هجمات الحوثيين على السفن في نوفمبر 2023، إضافة إلى ارتفاع مخاطر القرصنة وعمليات الاستيلاء على السفن في خليج عدن خلال الأشهر الماضية.
أخبار دولية
البحر
الأحمر
الشحن
ويهدد
إمدادات
الطاقة
العالمية
التالي
السعودية ترد على الحوثيين: سنحمي سفننا وفق القانون الدولي
الهند تعلن مقتل أربعة من رعاياها في هجوم على سفينة في أوكرانيا
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
2026-05-11
البيتزا تأثّرت بالحرب وبزعزعة إمدادات الطاقة العالمية
تقارير نشرة الاخبار
2026-05-11
البيتزا تأثّرت بالحرب وبزعزعة إمدادات الطاقة العالمية
0
آخر الأخبار
2026-04-28
البنك الدولي: الهجمات على بنية الطاقة واضطرابات حركة الشحن بمضيق هرمز أحدثت أكبر صدمة في تاريخ إمدادات النفط
آخر الأخبار
2026-04-28
البنك الدولي: الهجمات على بنية الطاقة واضطرابات حركة الشحن بمضيق هرمز أحدثت أكبر صدمة في تاريخ إمدادات النفط
0
آخر الأخبار
2026-07-07
وزارة الخارجية القطرية: مذكرة الاحتجاج تدعو إيران إلى التوقف الفوري عن أي ممارسات تهدد أمن المنطقة ووقف تعريض أمن الملاحة العالمية وإمدادات الطاقة للخطر
آخر الأخبار
2026-07-07
وزارة الخارجية القطرية: مذكرة الاحتجاج تدعو إيران إلى التوقف الفوري عن أي ممارسات تهدد أمن المنطقة ووقف تعريض أمن الملاحة العالمية وإمدادات الطاقة للخطر
0
آخر الأخبار
2026-07-07
الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي: استهداف الناقلة السعودية عمل إيراني إجرامي يهدد الملاحة وإمدادات الطاقة
آخر الأخبار
2026-07-07
الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي: استهداف الناقلة السعودية عمل إيراني إجرامي يهدد الملاحة وإمدادات الطاقة
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
أخبار دولية
16:40
الجيش الأميركي يعلن بدء جولة جديدة من الضربات ضد إيران
أخبار دولية
16:40
الجيش الأميركي يعلن بدء جولة جديدة من الضربات ضد إيران
0
أخبار دولية
16:21
السعودية ترد على الحوثيين: سنحمي سفننا وفق القانون الدولي
أخبار دولية
16:21
السعودية ترد على الحوثيين: سنحمي سفننا وفق القانون الدولي
0
أخبار دولية
14:34
الهند تعلن مقتل أربعة من رعاياها في هجوم على سفينة في أوكرانيا
أخبار دولية
14:34
الهند تعلن مقتل أربعة من رعاياها في هجوم على سفينة في أوكرانيا
0
أخبار دولية
14:26
ترامب: إيران ستدفع الثمن "أضعافا" مقابل كل جندي أميركي يقتل
أخبار دولية
14:26
ترامب: إيران ستدفع الثمن "أضعافا" مقابل كل جندي أميركي يقتل
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
فنّ
2026-07-16
"أتمنى للخائنة التوفيق مع الصديق الخائن"… أمير يزبك يكسر صمته بعد زواج حبيب بو أنطون (فيديو)
فنّ
2026-07-16
"أتمنى للخائنة التوفيق مع الصديق الخائن"… أمير يزبك يكسر صمته بعد زواج حبيب بو أنطون (فيديو)
0
آخر الأخبار
2026-06-17
فرانس برس: وصول ترامب إلى قصر فرساي لحضور مأدبة عشاء بدعوة من ماكرون
آخر الأخبار
2026-06-17
فرانس برس: وصول ترامب إلى قصر فرساي لحضور مأدبة عشاء بدعوة من ماكرون
0
أخبار لبنان
2026-03-14
رئيس بلدية بيروت: الكلام عن اقتراحي ترحيل النازحين عبر السفن محرّف وعارٍ من الصحة
أخبار لبنان
2026-03-14
رئيس بلدية بيروت: الكلام عن اقتراحي ترحيل النازحين عبر السفن محرّف وعارٍ من الصحة
0
أمن وقضاء
2026-04-08
قوى الأمن: للامتناع عن التنقل إلا عند الضرورة القصوى ولا سيّما في محيط المواقع المستهدفة
أمن وقضاء
2026-04-08
قوى الأمن: للامتناع عن التنقل إلا عند الضرورة القصوى ولا سيّما في محيط المواقع المستهدفة
بالفيديو
d-none hideMe
0
رياضة
13:40
إسبانيا والأرجنتين... مباراة على الملعب ومعركة على السوشيال ميديا
رياضة
13:40
إسبانيا والأرجنتين... مباراة على الملعب ومعركة على السوشيال ميديا
0
تقارير نشرة الاخبار
13:35
من الخليج إلى الأسواق العالمية... النفط تحت الضغط
تقارير نشرة الاخبار
13:35
من الخليج إلى الأسواق العالمية... النفط تحت الضغط
0
رياضة
13:35
من الأرقام القياسية إلى نهاية الأساطير... حصاد مونديال 2026
رياضة
13:35
من الأرقام القياسية إلى نهاية الأساطير... حصاد مونديال 2026
0
رياضة
13:31
بعد الفوز بالمونديال... مدريد ستحتفل في شوارعها مع نجوم الفريق الليلة
رياضة
13:31
بعد الفوز بالمونديال... مدريد ستحتفل في شوارعها مع نجوم الفريق الليلة
0
رياضة
13:29
إسبانيا تُتوج بطلة للعالم بأداء تاريخي أمام الأرجنتين
رياضة
13:29
إسبانيا تُتوج بطلة للعالم بأداء تاريخي أمام الأرجنتين
0
تقارير نشرة الاخبار
13:27
حرب أم هدنة؟ واشنطن وطهران بين النار ورسائل التفاوض
تقارير نشرة الاخبار
13:27
حرب أم هدنة؟ واشنطن وطهران بين النار ورسائل التفاوض
0
أخبار دولية
13:25
من العقبة إلى تل أبيب… إسرائيل تستعد لسيناريوهات التصعيد
أخبار دولية
13:25
من العقبة إلى تل أبيب… إسرائيل تستعد لسيناريوهات التصعيد
0
تقارير نشرة الاخبار
13:19
لقاء ترامب - عون: تفاصيل ما ينتظرنا غدا...
تقارير نشرة الاخبار
13:19
لقاء ترامب - عون: تفاصيل ما ينتظرنا غدا...
0
تقارير نشرة الاخبار
13:18
قبيل قمة عون - ترامب المرتقبة غداً: ما المطلوب فعلا من لبنان ومن يضمن اسرائيل؟
تقارير نشرة الاخبار
13:18
قبيل قمة عون - ترامب المرتقبة غداً: ما المطلوب فعلا من لبنان ومن يضمن اسرائيل؟
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
فنّ
04:23
بعد أسبوعين من رحيله… جاستن بيبر يدعم موسيقى أليكسندر نجل الفنانة نورا رحال
فنّ
04:23
بعد أسبوعين من رحيله… جاستن بيبر يدعم موسيقى أليكسندر نجل الفنانة نورا رحال
2
أخبار لبنان
06:04
ولي العهد السعودي تلقى اتصالا من الرئيس عون... وهذا ما جاء في بيان الخارجية السعودية
أخبار لبنان
06:04
ولي العهد السعودي تلقى اتصالا من الرئيس عون... وهذا ما جاء في بيان الخارجية السعودية
3
أمن وقضاء
13:55
مدعي عام التمييز يأمر بتوقيف حسن عليق على خلفية منشور مسيء للمملكة العربية السعودية
أمن وقضاء
13:55
مدعي عام التمييز يأمر بتوقيف حسن عليق على خلفية منشور مسيء للمملكة العربية السعودية
4
أمن وقضاء
03:21
شعبة المعلومات توقف مطلوبًا بجرم قتل في حي السلم
أمن وقضاء
03:21
شعبة المعلومات توقف مطلوبًا بجرم قتل في حي السلم
5
أخبار لبنان
12:32
معلومات للـLBCI: فضل شاكر يغادر لبنان إلى الدوحة لتلقي العلاج بعد رفع منع السفر عنه
أخبار لبنان
12:32
معلومات للـLBCI: فضل شاكر يغادر لبنان إلى الدوحة لتلقي العلاج بعد رفع منع السفر عنه
6
خبر عاجل
23:59
ولي العهد السعودي يوجّه دعوة إلى عون لزيارة المملكة: عازمون على المساعدة في كل المجالات التي يحتاجها لبنان
خبر عاجل
23:59
ولي العهد السعودي يوجّه دعوة إلى عون لزيارة المملكة: عازمون على المساعدة في كل المجالات التي يحتاجها لبنان
7
أخبار دولية
00:34
أسعار النفط تقفز مع تصاعد الهجمات بين الولايات المتحدة وإيران في الشرق الأوسط
أخبار دولية
00:34
أسعار النفط تقفز مع تصاعد الهجمات بين الولايات المتحدة وإيران في الشرق الأوسط
8
أخبار دولية
00:14
وكالة إرنا: الحرس الثوري الإيراني يعلن شن هجوم على "مركز قيادة للعدو" في سوريا
أخبار دولية
00:14
وكالة إرنا: الحرس الثوري الإيراني يعلن شن هجوم على "مركز قيادة للعدو" في سوريا
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More