الهند تعلن مقتل أربعة من رعاياها في هجوم على سفينة في أوكرانيا

أعلنت الهند الاثنين مقتل أربعة من رعاياها وإصابة خامس بجروح خطرة، في هجوم تعرّضت له الأحد سفينة تجارية قرب ميناء أوديسا الأوكراني.



ودانت وزارة الخارجية الهندية في بيان الضربة، وقالت إن السفينة غولدن ليو "تعرّضت لهجوم أثناء مغادرتها ميناء أوديسا"، وكان خمسة هنود ضمن أفراد طاقمها البالغ عددهم 17 شخصا.



وأشار البيان إلى أن المعلومات المتوافرة تفيد بمقتل أربعة هنود ونقل خامس إلى المستشفى "بحال حرجة".



وكانت البحرية الأوكرانية أفادت الأحد بتعرّض سفينة شحن كانت تنقل الحبوب وترفع علم تركيا، لضربات صاروخية روسية أسفرت عن مقتل خمسة بحّارة، مضيفة أن مصير خمسة آخرين من أفراد الطاقم لا يزال مجهولا.



وأوضح وزير الخارجية الأوكراني أندري سيبيغا في منشور على منصة إكس أن الطاقم كان يضم أفرادا من سوريا والهند.



وقال "قُتل مرشد بحري أوكراني، إضافة إلى أربعة من أفراد الطاقم، وتم إجلاء ثمانية من أفراد الطاقم، وما زال خمسة في عداد المفقودين".



ولم يتّضح على الفور ما إذا الهنود الأربعة الذين أعلنت نيودلهي مقتلهم هم من ضمن أولئك الذين أُعلن فقدان أثرهم الأحد.