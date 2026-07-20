الجيش الأميركي يعلن بدء جولة جديدة من الضربات ضد إيران

أعلنت القيادة المركزية الأميركية (سنتكوم) الاثنين شن جولة جديدة من الضربات الأميركية على إيران.



وقالت سنتكوم إن الضربات التي بدأت في الساعة الرابعة عصرا (20,00 ت غ) "ترمي إلى مواصلة إضعاف القدرات العسكرية الإيرانية المستخدمة في مهاجمة السفن التجارية في مضيق هرمز".

