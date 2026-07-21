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انتشال 27 جثة بعد غرق عبارة قبالة سواحل غويانا

أخبار دولية
2026-07-21 | 00:04
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انتشال 27 جثة بعد غرق عبارة قبالة سواحل غويانا
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انتشال 27 جثة بعد غرق عبارة قبالة سواحل غويانا

أعلنت حكومة غويانا انتشال 27 جثة من عبارة انقلبت قبالة الساحل مطلع الأسبوع، وعلى متنها 179 شخصا.

وكانت العبارة (باريما) في طريقها من العاصمة جورج تاون إلى قرية بورت كايتوما بشمال غرب الدولة الواقعة على ساحل أميركا الجنوبية الشمالي عندما انقلبت. وأعلنت شبكة الاتصالات الوطنية الحكومية أنه تسنى إنقاذ 69 شخصا، بينما لا يزال 83 آخرون في عداد المفقودين.

وانقلبت العبارة في وقت متأخر يوم السبت. وقال وزير المرافق العامة والطيران في غويانا ديودات إندار على وسائل التواصل الاجتماعي إنه أمكن العثور على السفينة في قاع البحر بحلول ظهر أمس الاثنين خلال عمليات البحث التي نفذتها شركة خاصة بالتعاون مع شركة إكسون موبيل والصيادين المحليين.

وقامت فرق البحث، بمساعدة سفن وغواصين من قطاع الطاقة الخاص، بتوسيع منطقة البحث إلى 1040 كيلومترا مربعا.

وقال مسؤولون إن الشرطة تحتجز حاليا ربان السفينة وأحد أفراد طاقمها على الأقل، بعد أن أظهرت الفحوص تعاطيهما مادة الماريجوانا.

وفتح رئيس الوزراء مارك فيليبس تحقيقا في أوجه القصور المؤسسية المحتملة، متعهدا بأن أي شخص تثبت إدانته بالإهمال أو سوء السلوك سيخضع للمساءلة القانونية.

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