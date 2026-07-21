أميركا تفرض رسوما جديدة 50% على منتجات كندية

أعلن البيت الأبيض أن الولايات المتحدة ستفرض رسوما جمركية 50 بالمئة على مجموعة واسعة من المنتجات الكندية ردا على ما وصفه "بالمعاملة التمييزية" التي تمارسها كندا تجاه السيارات والمشروبات الكحولية ومنتجات الألبان الأميركية.



ووقع الرئيس الأميركي دونالد ترامب على ثلاثة أوامر لفرض هذه الرسوم الجمركية بموجب قانون تجاري يعود إلى عام 1930 ويسمح بفرض رسوم جمركية تصل إلى 50 بالمئة على الواردات من دول معينة.



وجاء في ورقة حقائق صادرة عن البيت الأبيض أن المنتجات التي تشملها هذه الرسوم الجمركية تتراوح بين النبيذ وعصي الهوكي والأسمنت. وستطبق الرسوم الجديدة أيضا على مجموعة متنوعة من السلع الأخرى، منها منتجات الألبان وأحواض السباحة والأثاث وصنارات الصيد والبذور والملابس والشعر المستعار.



وقال الممثل التجاري الأميركي جيميسون غرير في بيان "بينما تواصل الإدارة إبرام اتفاقيات تجارية عادلة ومتبادلة مع شركائنا التجاريين، تواصل كندا، على عكس الشركاء والحلفاء الآخرين، اتخاذ إجراءات انتقامية إزاء الولايات المتحدة بسبب جهودها الرامية إلى إعادة التوازن التجاري وحماية الصناعة الأميركية في القطاعات المهمة للأمن القومي".



ولم يرد مكتب رئيس الوزراء الكندي مارك كارني بعد على طلب للتعليق.



ويأتي هذا الإعلان بعد أيام قليلة من إلقاء ترامب باللوم على كندا في انتشار دخان حرائق الغابات عبر الولايات المتحدة، وتهديده بإضافة "التكلفة الهائلة" لمواجهة التلوث إلى الرسوم الجمركية الحالية المفروضة على السلع الكندية.



وتدخل الرسوم الجمركية المعلنة أمس حيز التنفيذ في 19 آب، وتسري بغض النظر عما إذا كانت السلع تندرج ضمن اتفاقية الولايات المتحدة والمكسيك وكندا أم لا، على الرغم من استثناء الطاقة والبوتاس والأسماك والمعادن الحيوية والمنتجات التي تشملها بالفعل الرسوم بموجب قانون عام 1930.



وأشار البيت الأبيض إلى نظام الألبان "الحمائي" في كندا، فضلا عن الرسوم الجمركية والحصص التي تفرضها على واردات السيارات من الولايات المتحدة دون غيرها من الدول، باعتبارها من بين أسباب فرض هذه الرسوم. وأشار أيضا إلى حقيقة أن معظم المقاطعات الكندية أوقفت بيع المشروبات الكحولية الأميركية، وهو ما ردت به على الرسوم الجمركية الأميركية السابقة.



وقال البيت الأبيض إن الواردات الكندية من السيارات الأميركية هوت 22 بالمئة، ومن المشروبات الكحولية 81 بالمئة خلال العام الماضي.