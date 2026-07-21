الحرس الثوري: استهداف ناقلتين في هرمز وأنظمة دفاع أميركية بالبحرين

أعلن الحرس الثوري الإيراني في بيان اليوم الثلاثاء أن ناقلتي نفط اشتعلت فيهما النيران جراء انفجارات وقعت في أثناء محاولتهما عبور المسار الجنوبي لمضيق هرمز، مشيرًا إلى أن المضيق سيظل مغلقا في ظل استمرار العمليات الأميركية في المنطقة.



وأفاد في بيان منفصل بأنه استهدف أنظمة عسكرية أميركية في البحرين، من بينها نظام رادار ونظام دفاع جوي في المحرق، ونظام باتريوت للدفاع الجوي في الرفاع بهجوم صاروخي وطائرات مسيرة متزامن.