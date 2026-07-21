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إيران تستهدف رادارات وأنظمة دفاع أميركية وتَدخُّل الحوثيين يهدد بتوسيع نطاق الحرب
أخبار دولية
2026-07-21 | 02:25
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إيران تستهدف رادارات وأنظمة دفاع أميركية وتَدخُّل الحوثيين يهدد بتوسيع نطاق الحرب
قصفت إيران الثلاثاء مواقع عسكرية أميركية للرادارات والدفاع الجوي في منطقة الخليج متوعدة واشنطن بشنّ هجمات أشدّ، مع استمرار الحرب التي قد يتّسع نطاقها أكثر ليشمل المتمردين الحوثيين في اليمن.
من جهة أخرى، أعلنت القوات الأميركية أنها نفذت قصفا على إيران لليلة العاشرة على التوالي منذ تجدد المواجهات، مستهدفة على وجه الخصوص مراكز قيادة عسكرية وأهدافا بحرية، وذلك "بهدف تقويض قدرة إيران على مواصلة مهاجمة السفن التجارية التي تعبر مضيق هرمز".
وقال الحرس الثوري الإيراني الثلاثاء إنه أوقف "ناقلتي نفط مخالفتين" أثناء محاولتهما عبور مضيق هرمز، "بعد أن تسببت انفجارات باندلاع حرائق واسعة على متنهما".
وكانت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية "يو كيه إم تي أو" ذكرت في وقت سابق أن طاقم إحدى السفن أخلاها بعدما اشتعلت فيها النيران عقب تعرضها لهجوم في مضيق هرمز قبالة سواحل عُمان.
بالتزامن مع ذلك، أعلن المتمردون الحوثيون في اليمن أنهم سيفرضون حظر ملاحة بحرية على السعودية، في ظلّ توتر متصاعد بين الطرفين.
ولم يوضح الحوثيون كيف سيفرضون الحصار، لكن سبق لهم أن نفذوا عمليات استهدفت حركة الملاحة البحرية في مضيق باب المندب الرابط بين البحر الأحمر وخليج عدن، على خلفية الحرب في قطاع غزة، مستخدمين الصواريخ أو الاعتراض بقواربهم.
والسعودية أكبر مصدر للنفط الخام في العالم. وأمام هذا التهديد من الحوثيين المدعومين من طهران، ومع تصاعد الأعمال الحربية بين واشنطن وطهران، سجلت أسعار النفط الاثنين أعلى مستوياتها منذ أكثر من شهر، قبل أن تتراجع بشكل طفيف يوم الثلاثاء.
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