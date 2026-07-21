بكين تستدعي سفير الفيليبين وتبلغه احتجاجها على حادث بحر الصين الجنوبي

استدعت الصين سفير الفيليبين لديها عقب الحادث الذي وقع في اليوم السابق قرب جزيرة صغيرة يتنازع عليها البلدان في بحر الصين الجنوبي.



وأعلنت وزارة الخارجية الصينية في بيان أنها استدعت السفير "على وجه الاستعجال" لإبلاغه "احتجاجا رسميا على استفزاز القوات الفيليبينية المتعمد واعتدائها على خفر السواحل الصينيين قرب شعاب ريناي"، المعروفة أيضا باسم سيكوند توماس، وهي جزيرة مرجانية ضمن جزر سبراتلي.



وكانت مانيلا أفادت بأن زورقين فيليبينيين كانا يحاولان إبعاد زورق صيني يحوم حول حطام سفينة تستخدمها قواتها كنقطة تمركز متقدمة، ويلتقط صورا ومقاطع فيديو، "فردَّ البحّارة الصينيون بعنف وعدوانية، بضرب أحد أفراد البحرية الفيليبينية على رأسه، مما أدى إلى إصابته وإلحاق أضرار بالزورق المطاطي".



وردّت بكين واصفة رواية مانيلا للأحداث بأنها "تشويه كامل للحقيقة".