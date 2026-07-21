الولايات المتحدة تصدر "تحذيرا عالميا" لمواطنيها على خلفية التوترات في الشرق الأوسط

أصدرت الولايات المتحدة تحذيرا يحض المواطنين الأميركيين في كل أنحاء العالم على "توخي الحذر واليقظة" بسبب الحرب مع إيران، وفق بيان للخارجية.



وأفاد البيان بأنه "نظرا لتصاعد التوترات في الشرق الأوسط، تظل البيئة الأمنية معقدة، مع احتمال حدوث تصعيد غير متوقع".



ونبّه البيان من تزايد احتمال وقوع هجمات تستهدف المنشآت الدبلوماسية الأميركية "أو مواقع مرتبطة بالولايات المتحدة والأميركيين في كل أنحاء العالم".



وقال البيان: "قد تستهدف إيران والجماعات الداعمة لها مصالح أميركية أخرى في الخارج أو مواقع مرتبطة بالولايات المتحدة والمواطنين الأميركيين في مختلف أنحاء العالم".