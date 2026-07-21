الحرس الثوري الإيراني: استهداف بنية تحتية لأمازون الأميركية في البحرين

أعلن الحرس الثوري الإيراني في بيان نشرته وسائل إعلام رسمية اليوم الثلاثاء استهداف بنية تحتية تابعة لشركة أمازون الأميركية في البحرين.



ولم يصدر أي تأكيد رسمي من البحرين. ولم يتسن لرويترز التحقق من الواقعة بشكل مستقل.