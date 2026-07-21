الكرملين لا يرى تحسنا للعلاقات مع بريطانيا مع تولي بورنم رئاسة الحكومة

استبعد الكرملين أي تحسن للعلاقات مع المملكة المتحدة، وذلك غداة تولّي آندي بورنم رئاسة الحكومة البريطانية خلفا لكير ستارمر.



وردا على سؤال لوكالة فرانس برس عمّا إذا كان تحسن العلاقات ممكنا، قال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف خلال إحاطة صحافية: "كلا... ليست لدينا مثل هذه الآمال".



ولفت الى أن من أولى الخطوات التي قام بها بورنم بعد توليه منصبه الاثنين "كانت إصدار بيانات يعبّر فيها عن دعمه لأوكرانيا، وبالتالي عن نيّته بذل كل ما في وسعه لمواصلة الحرب".



وأكد رئيس الوزراء العمّالي الاثنين أنه سيكون داعما للرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي "100 في المئة"، وأن سياسة لندن لن تتبدل حيال كييف في ظل الحرب مع روسيا.



وأعرب زيلينسكي الاثنين عن تقديره لموقف بورنم.