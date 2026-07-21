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سموتريتش: إسرائيل لا تهتم بالانضمام إلى المواجهة بين إيران والولايات المتحدة في هذه المرحلة

أكد وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش ان إسرائيل لا تهتم بالانضمام إلى المواجهة بين إيران والولايات المتحدة في هذه المرحلة.