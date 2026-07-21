الرئيس الإيرانيّ: مستوى "التفاعل" مع الزعيم الأعلى الإيرانيّ يتزايد يومًا بعد يوم

أكّد الرئيس الإيرانيّ مسعود بزشكيان في مقطع فيديو أنّ مستوى "التفاعل" مع الزعيم الأعلى الإيرانيّ يتزايد يومًا بعد يوم.



ولم يظهر الزعيم الأعلى الإيراني مجتبى خامنئي علنًا منذ الغارة الجوية التي أودت بحياة والده علي خامنئي في بداية الحرب.