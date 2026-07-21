هجوم إيرانيّ على عدد من محطات توليد الطاقة وتحلية المياه في الكويت

شنّت إيران هجومًا على عدد من محطات توليد الطاقة وتحلية المياه في الكويت الاثنين، وفق ما أكّدت وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة الكويتية.



وأوضحت أنّ ذلك أدى إلى اندلاع حرائق في عدد من المرافق.



وقالت الوزارة إنه تم إخماد الحرائق، وتُقيّم الأضرار وتُنفّذ خطط الإصلاح.