الأمم المتحدة: عدد القتلى والجرحى المدنيين في الحرب الروسية الأوكرانية زاد 37%

نبّهت مفوّضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان إلى أنّ عدد المدنيين الذين قُتلوا أو جُرحوا في الحرب بين روسيا وأوكرانيا زاد بنسبة 37 في المئة خلال الأشهر الستة الأولى من السنة الجارية.



وقالت ممثّلة بعثة مراقبة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة في أوكرانيا دانييل بيل في مؤتمر صحافيّ في جنيف تحدثت خلاله بالبث المباشر من كييف، "أحصينا 1396 مدنيا قُتلوا و7978 أصيبوا"، موضحة أنّ هذا العدد "يمثّل زيادة قدرها 37 في المئة مقارنة بالفترة نفسها من العام الفائت، ويقارب ضعف المستوى المسجَّل عام 2024".



وتزداد حدّة الضربات على جانبي الجبهة وتخلّف عددا يزيد باستمرار من الضحايا المدنيين، بعد أكثر من أربع سنوات على بداية الغزو الروسي الواسع النطاق لأوكرانيا.