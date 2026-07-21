ميلوني تطالب بكشف "الحقيقة الكاملة" خلف مقتل مواطن مغربيّ

دعت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني إلى كشف "الحقيقة الكاملة" خلف وفاة المغربيّ عبد الرحيم فقير خلال عملية توقيف أمنية الأحد في مدينة بولونيا (شمال)، في حادثة أثارت موجة من الغضب والاستنكار.



وأكدت ميلوني في منشور على إكس أنه "من الضروري تحديد المسؤوليات المحتملة بأقصى درجات الدقة في ما يتعلق بوفاة عبد الرحيم فقير. كما يجب الوصول إلى الحقيقة كاملة، من دون أحكام مسبقة أو تساهل مع أي طرف".



وفتحت السلطات الإثنين تحقيقا في وفاة الرجل البالغ 42 عامًا، والذي عاش في إيطاليا منذ سن الخامسة، عقب تثبيته أرضا على البطن لدقائق عدة، وهو مقيد اليدين والقدمين، ووجهه ملاصق للإسفلت.



ويشمل التحقيق الشرطيين اللذين نفذا عملية التوقيف، بالإضافة إلى أربعة من عناصر الإسعاف الذين كانوا حاضرين في الموقع.