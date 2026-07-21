الصين: جذور أزمة مضيق هرمز تعود إلى الإجراءات الأميركية ضد إيران

في شأن آخر، وبينما كان وزير الداخلية الإيرانية يحط في باكستان في إطار المساعي لخفض التصعيد، كانت الصين ترد على واشنطن بشأن مضيق هرمز.الخارجية الصينية رأت أن المضيق كان مفتوحًا قبل الحرب، وأن جذور المشكلة تكمن في أفعال الولايات المتحدة غير القانونية ضد إيران.