الخارجية الأميركية: روبيو يلتقي نظيره الصيني الأربعاء على هامش اجتماع آسيان

أعلنت الخارجية الأميركية أن الوزير ماركو روبيو الذي وصل الى مانيلا الثلاثاء، سيلتقي نظيره الصيني وانغ يي على هامش اجتماع رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) في العاصمة الفيليبينية.



ويأتي اللقاء في ظل تنديد واشنطن بتصرفات "خطيرة" لبكين في بحر الصين الجنوبي بعد تصادم بين خفر السواحل الصينيين والبحرية الفيليبينية.

