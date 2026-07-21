رئيس وزراء بريطانيا الجديد يسمح لأميركا باستخدام قواعد بلاده لشن هجمات على إيران

ذكرت وكالة "بلومبرج نيوز" أن رئيس الوزراء البريطاني آندي بيرنام وافق على استخدام الولايات المتحدة القواعد العسكرية البريطانية فيما تصفها بريطانيا بأنها "ضربات دفاعية" تستهدف إيران.



ولم يتسن لرويترز التحقق من صحة هذا التقرير بعد.