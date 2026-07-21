العراق يسمح باستيراد زيت الغاز لتأمين احتياجات الطاقة

ذكر بيان صدر عن مجلس الوزراء العراقي أن المجلس وافق على السماح لشركة تسويق النفط الحكومية (سومو) باستيراد زيت الغاز لوزارة الكهرباء لتأمين احتياجات قطاع الطاقة.



وجاء في البيان أن "مجلس الوزراء يقرر تخويل شركة تسويق النفط (سومو) صلاحية استيراد منتوج زيت الغاز لصالح وزارة الكهرباء".