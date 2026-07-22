روبيو: إيران في مأزق كبير

أعلن وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو أن إيران في مأزق كبير، مشيرا الى أن الصين لم تفعل شيئا من شأنه تغيير مسار الحرب مع إيران، وكانت متعاونة في بعض الأحيان.



جاء ذلك في تصريحات أدلى بها روبيو للصحفيين عقب اجتماعه مع نظيره الصيني وانغ يي في مانيلا الذي استمر نحو 90 دقيقة.



وقال روبيو إنه بحث مع الوزير الصيني الزيارة المقررة للرئيس شي جين بينغ إلى الولايات المتحدة.



وأشار إلى أن الجانبين بينهما خلافات لكن مهمتهما تتمثل في إدارة هذه الخلافات، كما أن هناك مجالات للتعاون المحتمل.