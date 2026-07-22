ألمانيا توافق على مشروع نووي مثير للجدل تشارك فيه روسيا وفرنسا

أعلنت السلطات الألمانية موافقتها على مشروع نووي فرنسي روسي مثير للجدل، يخشى منتقدوه أن يفتح أمام موسكو مجالات للتجسس والتخريب.



وقالت وزارة البيئة في ولاية ساكسونيا السفلى وفي بيان إنها "قررت الموافقة" على المشروع المشترك المزمع لإنتاج قضبان الوقود النووي بين وكالة "روساتوم" الروسية وشركة تابعة لشركة "فراماتوم" الفرنسية.