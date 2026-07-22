وكالة أوروبية توصي بتجنب الطيران في أجواء الأردن وسط استمرار الهجمات

أوصت الوكالة الأوروبية لسلامة الطيران شركات الخطوط الجوية بعدم تسيير رحلات عبر المجال الجوي للأردن، وذلك في ظل تعرض المملكة -إلى جانب حلفاء آخرين للولايات المتحدة في منطقة الخليج- لهجمات إيرانية وسط تجدد الصراع.وذكرت الوكالة في بيان أن "الوضع الأمني شهد تدهورا سريعا منذ منتصف شهر يوليو 2026، مع تزايد مستمر في العمليات العسكرية التي تؤثر على المجال الجوي الأردني".وتوصي الوكالة بالفعل شركات الطيران بتجنب المجال الجوي لكل من البحرين والكويت وقطر والإمارات وإيران والعراق ولبنان.