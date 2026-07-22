قاليباف: لن يبيع أحد النفط في منطقة لا يمكن لإيران البيع فيها

شدد كبير المفاوضين الإيرانيين محمد باقر قاليباف على أن أحدا لن يتمكن من بيع النفط في منطقة لا تستطيع إيران بيعه فيها، معلنا أن طهران إذا لم تضمن أمنها، فلن تكون أي بنية تحتية آمنة.



وذكر قاليباف في منشور على إكس: "معادلة هذه الحرب واضحة: إما كل شيء وإما لا شيء"، مشيرا الى أن أمن مضيق هرمز يكمن في رحيل القوات الأميركية عنه.