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مصادر لرويترز: واشنطن تحقق في احتمال مساعدة روسيا لإيران في شن هجمات على مواقع للمخابرات الأميركية بالخليج
أخبار دولية
2026-07-22 | 14:55
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مصادر لرويترز: واشنطن تحقق في احتمال مساعدة روسيا لإيران في شن هجمات على مواقع للمخابرات الأميركية بالخليج
كشفت أربعة مصادر مطلعة لـ"رويترز" أن هجمات الطائرات الإيرانية المسيرة على منشآت وكالة المخابرات المركزية (سي.آي.إي) في الخليج دفعت محللي المخابرات إلى التحقيق فيما إذا كانت روسيا قدمت المساعدة من خلال تزويد طهران بمعلومات عن الأهداف أو تكنولوجيا الطائرات المسيرة المتقدمة.
وأوضحت المصادر، التي تحدثت شريطة عدم الكشف عن هويتها لكون الأمر يتعلق بمسائل الأمن القومي، أن مسؤولي المخابرات الأميركية لم يتوصلوا بعد إلى استنتاجات قاطعة بشأن احتمال تورط روسيا في الهجمات على منشآت (سي.آي.إيه) غير أن فاعلية الضربات ودقتها الظاهرة، فضلا عن الدعم التقني الروسي الأوسع نطاقا لإيران، ربما تكون أدلة محتملة على انخراط موسكو.
أخبار دولية
واشنطن
روسيا
إيران
هجمات
الخليج
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