زيلينسكي تحدث مع مبعوثي ترامب لإعادة تفعيل الدبلوماسية

أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أنه تحدث مع المبعوثين الأميركيين ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر بهدف "إعادة تنشيط الدبلوماسية" بحثا عن مخرج للحرب مع روسيا.



وقال زيلينسكي عبر منصة إكس: "كانت محادثة مثمرة ومهمة حول سبل إعادة تنشيط الدبلوماسية والدفع قدما بمسار السلام. إن السلام ضرورة، سلام قائم على الكرامة، ولطالما كانت أوكرانيا مستعدة له".