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كندا تلغي حفلا مشترك مع الولايات المتحدة لافتتاح جسر يربط بين البلدين
أخبار دولية
2026-07-22 | 22:12
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كندا تلغي حفلا مشترك مع الولايات المتحدة لافتتاح جسر يربط بين البلدين
ألغت كندا خططا لإقامة حفل مشترك مع الولايات المتحدة لتدشين جسر جديد يربط بين البلدين، عقب إعلان واشنطن هذا الأسبوع فرض مزيد من الرسوم الجمركية على منتجات كندية.
وقال وزير الإسكان والبنية التحتية الكندي غريغور روبرتسون في بيان: "في ضوء الإجراءات التجارية التي هددت بها الولايات المتحدة في وقت سابق من هذا الأسبوع، سيكون من غير الملائم المضي قدما في إقامة حدث احتفالي مشترك بين البلدين".
وبدلا من الاحتفال المشترك الذي كان مقررا في أواخر تموز، أعلنت أوتاوا أنها ستحتفل بهذا الإنجاز "بين الكنديين" بحفل خاص في 24 تموز. ومن المقرر أن يُفتتح الجسر أمام حركة المرور في 27 منه.
وظل "جسر غوردي هاو الدولي" الذي سُمي تيمنا بأسطورة هوكي الجليد الكندي والذي يربط مقاطعة أونتاريو الكندية بولاية ميشيغن الأميركية، مثار خلافات بين البلدين لأشهر عدة في على وقع الحرب التجارية.
فبعد أن هدد الرئيس الأميركي دونالد ترامب بعرقلة تدشين الجسر في وقت سابق من هذا العام، أعلن رئيس الوزراء الكندي مارك كارني في تموز أنه سيتم افتتاحه، قبل أن يتم إرجاء الموعد إلى أجل غير مسمى بسبب "بعض المسائل الفنية" مع الجانب الأميركي.
ووفقا لاتفاق مبدئي مقترح نُشر مساء الثلاثاء، سيتعين على كندا دفع ما يعادل 50% من صافي إيرادات الجسر لمدة 15 عاما.
وستُخصص هذه المدفوعات لـ"صندوق التنمية الاقتصادية بين الولايات المتحدة وكندا الذي أنشأته وتديره بالكامل حكومة الولايات المتحدة"، بحسب الاتفاق المقترح.
وكانت الإدارة المالية للجسر في قلب التوترات بين كندا والولايات المتحدة، بعد أن صرح ترامب في شباط أن بلاده يجب أن تمتلك "نصفه على الأقل".
ويُشار إلى أن كندا مولت بالكامل عملية بناء الجسر الذي يبلغ طوله نحو 2,5 كيلومتر، وقد استمرت أعمال بنائه منذ عام 2018 بتكلفة إجمالية بلغت 6,4 مليارات دولار كندي.
وأكد كارني الثلاثاء أنه مستعد "لدراسة الخيارات كافة" المتاحة للرد المحتمل على التهديد بفرض الرسوم الجمركية.
أخبار دولية
كندا
الولايات المتحدة
جسر
الرسوم الجمركية
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