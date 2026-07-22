الولايات المتحدة تعلن اتفاقا للتعاون النووي مع السعودية

أعلنت الولايات المتحدة توصلها إلى اتفاق للتعاون النووي المدني مع السعودية، وقد وقّع وزير الطاقة كريس رايت الاتفاق بالإضافة إلى اتفاق منفصل بشأن الضمانات، وذلك مع وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان.



وذكرت وزارة الطاقة الأميركية في بيان أن "هذين الاتفاقين يضعان معا الأساس القانوني لشراكة تمتد لعقود وتبلغ قيمتها مليارات الدولارات وتدفع قدما نحو تحقيق أهداف اقتصادية واستراتيجية عدة ذات أولوية، بما في ذلك منع الانتشار النووي".