وزير الخارجية الأميركيّ: لن نسمح بتفجير السفن والرئيس ترامب لديه خيارات كثيرة

أكّد وزير الخارجية الأميركيّ ماركو روبيو أنّ الرئيس دونالد ترامب يفضّل التفاوض والتوصل إلى صفقة مع إيران.

وأعرب عن استعداد أميركا لذلك، مشيرًا إلى محاولاتهم “طوال العام ونصف العام”.

وقال: “لن نجلس مكتوفي الأيدي ونسمح بتفجير السفن أو الاعتداء على الأميركيين والرئيس ترامب لديه خيارات كثيرة وأعتقد أنّ إيران تعلم ذلك”.

وأوضح أنّه في اليوم الذي كان يفترض أن تصدر فيه إيران البيان استهدفت سفينة وضربتها.

كما أوضح أنّ الاتفاق نصّ على فتح مضيق هرمز والملاحة الحرة.

واعتبر روبيو أنّ الولايات المتحدة تدافع عن الملاحة وتستهدف المواقع التي تطلق الهجمات ضد السفن في مضيق هرمز.