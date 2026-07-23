الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
شمس الصباح
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

النواب الأميركيون يقرّون إطار ميزانية بقيمة 95 مليارًا يتضمن تمويلًا للحرب على إيران

أخبار دولية
2026-07-23 | 00:09
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
النواب الأميركيون يقرّون إطار ميزانية بقيمة 95 مليارًا يتضمن تمويلًا للحرب على إيران
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
2min
النواب الأميركيون يقرّون إطار ميزانية بقيمة 95 مليارًا يتضمن تمويلًا للحرب على إيران

أقر مجلس النواب الأميركيّ إطار ميزانية بقيمة 95 مليار دولار، مع تخصيص معظم الأموال للبنتاغون لتمويل الحرب ضد إيران.

     

وأقر الإطار بفارق ضئيل (216 صوتا مقابل 214) وسيحال على مجلس الشيوخ حيث من غير المعروف ما إذا كان سيصادق عليه.

     

وينص إطار الميزانية على تخصيص 73 مليار دولار للقوات المسلحة ووكالات الاستخبارات، خصوصًا لتمويل العمليات المرتبطة بالحرب ضد إيران، و12 مليارًا كمساعدات للمزارعين المتضررين من الحرب التجارية التي يخوضها الرئيس دونالد ترامب.

     

كما ستخصص بموجبه 10 مليارات دولار لبرامج مرتبطة بالانتخابات كجزء من مساعي ترامب لفرض قيود جديدة على التصويت على مستوى البلاد، في حين أن قانون "إنقاذ أميركا" الأوسع نطاقا يفتقر إلى الدعم الكافي للمضي قدما.

     

ويمثل مشروع الميزانية المقترح آخر تحرك تشريعي رئيسي للجمهوريين قبل انتخابات منتصف الولاية المقررة في تشرين الثاني التي ستحدد نتائجها ما إذا كانوا سيحتفظون بغالبيهم في الكونغرس، وبالتالي ستحدد مسار ما تبقى من الولاية الثانية لترامب.

     

كذلك، أقر مجلس النواب الأربعاء مشروع قانون سياسة الدفاع السنويّ الذي يجيز تخصيص ميزانية قياسية بلغت 1,15 تريليون دولار لصالح البنتاغون.

آخر الأخبار

أخبار دولية

الأميركيون

يقرّون

ميزانية

بقيمة

مليارًا

يتضمن

تمويلًا

للحرب

إيران

LBCI التالي
مسلحون يقتلون أشخاصًا في قرى في شمال غرب نيجيريا
وزير الخارجية الأميركيّ: لن نسمح بتفجير السفن والرئيس ترامب لديه خيارات كثيرة
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
آخر الأخبار
2026-05-08

البنك الدولي: الموافقة على تمويل بقيمة مليار دولار لدعم جهود مصر لتعزيز خلق فرص العمل بقيادة القطاع الخاص والمتانة للمالية والاقتصاد الكلي

LBCI
أخبار دولية
2026-06-15

إيران تؤكد أن على الولايات المتحدة أن تضمن وقف الحرب في لبنان في إطار الاتفاق

LBCI
أخبار دولية
2026-07-21

وزير النفط العراقي: اتفاقات الطاقة الأميركية بقيمة نحو 200 مليار دولار

LBCI
آخر الأخبار
2026-06-18

نائب الرئيس الأميركي: في إطار أي اتفاق نهائي سنحرص على ألا تكون إيران قادرة على امتلاك سلاح نووي أو تمويل الإرهاب

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
03:38

الولايات المتحدة تعلن توقيع اتفاق للتعاون النووي مع السعودية

LBCI
أخبار دولية
02:44

لافروف حذر روبيو خلال لقاء بينهما في مانيلا من استمرار شحنات الأسلحة إلى أوكرانيا

LBCI
أخبار دولية
02:31

وزراء خارجية "آسيان" سيدعون لإبقاء المضائق مفتوحة في ظل حرب الشرق الأوسط

LBCI
أخبار دولية
02:29

القوات الإيرانية تعلن ضرب أهداف عسكرية أميركية في الكويت

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
2026-05-09

ناصر الدين والمفوضة الأوروبية حجة لحبيب يؤكدان استمرار دعم القطاع الصحي في لبنان عبر الجسر الجوي الإنساني الأوروبي

LBCI
آخر الأخبار
2026-07-17

مصادر أمنية لرويترز: مسيرتان تستهدفان معسكرا للمعارضة الإيرانية الكردية غربي السليمانية بالعراق

LBCI
آخر الأخبار
2026-06-12

الوكالة الوطنية للإعلام: سلسلة غارات إسرائيلية استهدفت القصيبة وسيناي وكفرتبنيت

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:28

بعد 41 عاماً Direct Flights بين لبنان وأميركا... فهل يتحوّل القرار السياسي إلى Boarding Pass؟

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
03:22

استكمال انتشار الجيش في زوطر الغربية بعد الانسحاب الإسرائيلي

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:01

من مشروع منزلي إلى فريق من 20 شخصاً… والسبب "شارك تانك" - الموسم الأول

LBCI
أخبار لبنان
13:58

بطريرك الكنيسة الكلدانية في العراق والعالم ترأس قداساً في دير مار مارون - عنايا

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:54

العراق الرسمي ينادي مسيحييه… فهل دقّت ساعة العودة؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:41

البطريرك الحويك: رهَنَ أملاك بكركي والأديرة لإطعام الجائعين من دون تمييز

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:32

في مرفأ بيروت... عملية أمنية تسفر عن ضبط كمية كبيرة من المخدرات

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:28

بعد 41 عاماً Direct Flights بين لبنان وأميركا... فهل يتحوّل القرار السياسي إلى Boarding Pass؟

LBCI
أخبار لبنان
13:26

إسرائيل تعتمد سياسة "الطرق على السطح"... وضغوط أميركية لتسريع الانسحاب من لبنان

LBCI
أخبار لبنان
13:20

زوطر... الجيش يضبط اجساماً مشبوهة والعودة مؤجلة

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
أمن وقضاء
11:51

القاضي شبلي أصدر حكمه المبرم في جريمة قتل أليدا وهبة خوام

LBCI
فنّ
10:48

"وداعًا يا أخي الحبيب"... الموت يفجع الفنان غسان صليبا

LBCI
أخبار لبنان
12:49

قوى الأمن تطلق حملة "تسبح عخير"

LBCI
أمن وقضاء
11:55

تدابير أمنية للجيش في مناطق مختلفة: توقيف 6 مواطنين و3 سوريّين... وهذا ما جرى ضبطه

LBCI
منوعات
05:49

"كنت أشعر كأنني صياد"... بعد ظهور اسمه بأكثر من ألف وثيقة من ملفات إبستين: العثور على دانيال سياد ميتاً قرب باريس

LBCI
أخبار لبنان
10:44

قائد الجيش استقبل قائد العمليات الخاصة في القيادة المركزية الأميركية

LBCI
آخر الأخبار
07:14

معلومات للـLBCI: بعد اطلاعه على المؤتمر الصحافي الذي عقده رئيس بلدية زوطر الغربية والذي أبدى فيه عتبه على زيارة رئيس الحكومة الخاطفة والسرية للبلدة اتصل الرئيس سلام برئيس البلدية موضحا أن السبب كان أمنيا ومقدما اعتذاره إلى جميع أبناء زوطر الغربية

LBCI
اسرار
23:42

أسرار الصحف المحلية ٢٣-٧-٢٠٢٦

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More