الحوثيون يعلنون استهداف ناقلتَي نفط سعوديتَين في البحر الأحمر

استهدف الحوثيون ناقلتَي نفط سعوديتَين في البحر الأحمر، فيما كان الجيش الأميركيّ يستكمل موجة جديدة من الضربات على إيران، لليلة الثانية عشرة على التوالي.

وأوضحوا تنفيذ هجمات بصواريخ وطائرات مسيّرة على ناقلتَي نفط سعوديتين، "خالفتا قرار حظر" الملاحة البحرية المفروض على المملكة.

وكانت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية (UKMTO) أفادت بأن ربان ناقلة نفط أبلغ عن إصابتها بمقذوف مجهول على مسافة نحو 70 ميلًا بحريًا جنوب غربي الشقيق على الساحل السعوديّ، ما أدى إلى اندلاع حريق على متنها كان الطاقم يعمل على إخماده.