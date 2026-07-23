الحرس الثوري الإيراني يعلن تدمير معدات عسكرية أميركية في الأردن

أعلن الحرس الثوري الإيراني الخميس أنه هاجم ودمر معدات عسكرية أميركية في الأردن، مع استمرار الضربات المتبادلة بين واشنطن وطهران في الحرب الدائرة في الشرق الأوسط.



وشملت الأهداف رادارا تابعا لنظام الدفاع الصاروخي الأميركي "ثاد" (THAAD)، ونظام "باتريوت"، ورادارا من طراز "سي-رام" (C-RAM)، وحظيرة مروحيات، وفق بيان صادر عن الحرس الثوري بثه التلفزيون الرسمي.