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لافروف حذر روبيو خلال لقاء بينهما في مانيلا من استمرار شحنات الأسلحة إلى أوكرانيا

أخبار دولية
2026-07-23 | 02:44
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لافروف حذر روبيو خلال لقاء بينهما في مانيلا من استمرار شحنات الأسلحة إلى أوكرانيا
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لافروف حذر روبيو خلال لقاء بينهما في مانيلا من استمرار شحنات الأسلحة إلى أوكرانيا

حذّر وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف نظيره الأميركي ماركو روبيو خلال اجتماع عُقد بينهما في مانيلا من استمرار عمليات تسليم الأسلحة إلى أوكرانيا، واصفا ذلك بأنه أمر "غير مقبول"، وفق ما ذكرت وزارة الخارجية الروسية في بيان.
     
وأشار البيان إلى أن لافروف، أثناء مناقشته ملف أوكرانيا مع روبيو، "شدّد على أن استمرار توريد الأسلحة إلى نظام كييف أمر غير مقبول". كما ندّد بـ "السياسة التي تزعزع الاستقرار، والتي تنتهجها الدول الأوروبية التي تصرّ على السعي لإلحاق هزيمة استراتيجية بروسيا"، بحسب المصدر ذاته.
     

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