وزراء خارجية "آسيان" سيدعون لإبقاء المضائق مفتوحة في ظل حرب الشرق الأوسط

يعتزم وزراء خارجية دول جنوب شرق آسيا التي تعاني من ضغوط في إمدادات الوقود، المطالبة بضمان حرية الملاحة في المضائق الدولية، وذلك في ختام اجتماعات استمرت أسبوعا طغت عليها تداعيات الحرب بين الولايات المتحدة وإيران، وفق مسودة بيان اطلعت عليها وكالة فرانس برس.



كما ستجدد مسودة البيان التي من المتوقع أن تصدر عن اجتماع رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) في مانيلا، الدعوات إلى ضبط النفس في الصراع الدائر بالشرق الأوسط والذي خلّف تداعيات اقتصادية امتدت آثارها لتشمل المنطقة بأسرها.



وكان وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو الذي يزور المنطقة هذا الأسبوع، حذّر مبعوثي "آسيان" من أن سيطرة إيران على مضيق هرمز ستشكل "سابقة خطيرة".



وقال روبيو "هناك مبدأ جوهري يتعلق بحرية الملاحة يتعرض للتهديد".



وتتضمن مسودة البيان صياغة جديدة لم تُستخدم من قبل، تشير صراحة إلى "حرية الملاحة والتحليق فوق المضائق"، مع الدعوة بشكل منفصل إلى مرور "دون عوائق" عبر مضيق هرمز.



وأدى إغلاق إيران المضيق عقب الضربات الأميركية-الإسرائيلية المشتركة ضدها، إلى حالة من الاستنفار في المنطقة للتعامل مع نقص الطاقة وارتفاع الأسعار، لدرجة أن الفيليبين التي تعتمد بشكل كبير على الواردات، أعلنت حالة الطوارئ الوطنية.