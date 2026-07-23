عُمان : نعمل على إحياء محادثات بشأن اليمن بعد استهداف الحوثيين سفينة سعودية

قالت سلطنة عُمان اليوم إنها تعمل على إحياء المحادثات، غداة استهداف الحوثيين سفينة سعودية في البحر الأحمر، بحسب وكالة "فرانس برس".





وقالت وزارة الخارجية العُمانية في بيان :"إن السلطنة تتابع باهتمام بالغ التطورات الأخيرة المرتبطة بالوضع في منطقة البحر الأحمر"، مضيفة أنها تعمل حاليا "بالتنسيق مع الأشقاء في المملكة العربية السعودية والأطراف اليمنية والمبعوث الأممي الخاص باليمن بهدف استئناف المسار السياسي وخارطة الطريق بما يحقق الأمن والاستقرار في المنطقة".

