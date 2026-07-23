الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
30
o
البقاع
33
o
الجنوب
30
o
الشمال
31
o
جبل لبنان
29
o
كسروان
29
o
متن
29
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
برنامج صباحي Morning Talk
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
30
o
البقاع
33
o
الجنوب
30
o
الشمال
31
o
جبل لبنان
29
o
كسروان
29
o
متن
29
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
عُمان : نعمل على إحياء محادثات بشأن اليمن بعد استهداف الحوثيين سفينة سعودية
أخبار دولية
2026-07-23 | 05:47
مشاهدات عالية
شارك
شارك
0
min
عُمان : نعمل على إحياء محادثات بشأن اليمن بعد استهداف الحوثيين سفينة سعودية
قالت سلطنة عُمان اليوم إنها تعمل على إحياء المحادثات، غداة استهداف الحوثيين سفينة سعودية في البحر الأحمر، بحسب وكالة "فرانس برس".
وقالت وزارة الخارجية العُمانية في بيان :"إن السلطنة تتابع باهتمام بالغ التطورات الأخيرة المرتبطة بالوضع في منطقة البحر الأحمر"، مضيفة أنها تعمل حاليا "بالتنسيق مع الأشقاء في المملكة العربية السعودية والأطراف اليمنية والمبعوث الأممي الخاص باليمن بهدف استئناف المسار السياسي وخارطة الطريق بما يحقق الأمن والاستقرار في المنطقة".
أخبار دولية
إحياء
محادثات
اليمن
استهداف
الحوثيين
سفينة
سعودية
التالي
مقتل 5 من أفراد الأمن في هجوم جنوب تايلاند
وزير الخارجية الأميركيّ: إنهم يبرمون الاتفاقيات ثم ينقضونها
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
أخبار دولية
2026-07-16
زعيم الحوثيين يهدد بضرب منشآت حيوية سعودية إذا اتجهت الرياض للتصعيد في اليمن
أخبار دولية
2026-07-16
زعيم الحوثيين يهدد بضرب منشآت حيوية سعودية إذا اتجهت الرياض للتصعيد في اليمن
0
آخر الأخبار
2026-07-14
الحوثيون يعلنون إسقاط طائرة استطلاع سعودية في اليمن
آخر الأخبار
2026-07-14
الحوثيون يعلنون إسقاط طائرة استطلاع سعودية في اليمن
0
أخبار دولية
2026-07-20
السعودية ترد على الحوثيين: سنحمي سفننا وفق القانون الدولي
أخبار دولية
2026-07-20
السعودية ترد على الحوثيين: سنحمي سفننا وفق القانون الدولي
0
آخر الأخبار
2026-07-16
زعيم الحوثيين في اليمن: كل منشآت النفط والمنشآت الحيوية السعودية ستكون أهدافا لصواريخنا إذا انخرطت الرياض في "عدوان شامل" على اليمن وتصاعدت حدته
آخر الأخبار
2026-07-16
زعيم الحوثيين في اليمن: كل منشآت النفط والمنشآت الحيوية السعودية ستكون أهدافا لصواريخنا إذا انخرطت الرياض في "عدوان شامل" على اليمن وتصاعدت حدته
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
أخبار دولية
06:16
الاتحاد الأوروبي يغرّم غوغل 890 مليون يورو على خلفية انتهاك القوانين الرقمية
أخبار دولية
06:16
الاتحاد الأوروبي يغرّم غوغل 890 مليون يورو على خلفية انتهاك القوانين الرقمية
0
أخبار دولية
05:50
مقتل 5 من أفراد الأمن في هجوم جنوب تايلاند
أخبار دولية
05:50
مقتل 5 من أفراد الأمن في هجوم جنوب تايلاند
0
أخبار دولية
04:40
وزير الخارجية الأميركيّ: إنهم يبرمون الاتفاقيات ثم ينقضونها
أخبار دولية
04:40
وزير الخارجية الأميركيّ: إنهم يبرمون الاتفاقيات ثم ينقضونها
0
أخبار دولية
04:07
مصرفان إسرائيليان يعتزمان وقف تعاملهما مع البنوك الفلسطينية
أخبار دولية
04:07
مصرفان إسرائيليان يعتزمان وقف تعاملهما مع البنوك الفلسطينية
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
حال الطقس
06:05
طقس صيفيّ حار ورطب لغاية الجمعة وانخفاض درجات الحرارة في عطلة نهاية الاسبوع
حال الطقس
06:05
طقس صيفيّ حار ورطب لغاية الجمعة وانخفاض درجات الحرارة في عطلة نهاية الاسبوع
0
منوعات
06:08
الجميّل ومكرزل يطلقان مشروعًا أكاديميًا رائدًا... رصيد "بيت المستقبل" الفكري في جامعة الروح القدس (صور)
منوعات
06:08
الجميّل ومكرزل يطلقان مشروعًا أكاديميًا رائدًا... رصيد "بيت المستقبل" الفكري في جامعة الروح القدس (صور)
0
أخبار لبنان
06:18
القائمة بأعمال السفارة الالمانية جالت في شحيم بدعوة من النائب عبد الله : لن تتوانى عن دعم أي مشروع يسهم في خدمة المواطنين وتعزيز التنمية المحلية
أخبار لبنان
06:18
القائمة بأعمال السفارة الالمانية جالت في شحيم بدعوة من النائب عبد الله : لن تتوانى عن دعم أي مشروع يسهم في خدمة المواطنين وتعزيز التنمية المحلية
0
آخر الأخبار
06:54
الجيش الإسرائيليّ: فلسطينيان طعنا إسرائيليًا وجرى قتلهما على يد مواطن إسرائيليّ آخر في المكان في قضاء بيت فوريك
آخر الأخبار
06:54
الجيش الإسرائيليّ: فلسطينيان طعنا إسرائيليًا وجرى قتلهما على يد مواطن إسرائيليّ آخر في المكان في قضاء بيت فوريك
بالفيديو
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
03:22
استكمال انتشار الجيش في زوطر الغربية بعد الانسحاب الإسرائيلي
تقارير نشرة الاخبار
03:22
استكمال انتشار الجيش في زوطر الغربية بعد الانسحاب الإسرائيلي
0
تقارير نشرة الاخبار
14:01
من مشروع منزلي إلى فريق من 20 شخصاً… والسبب "شارك تانك" - الموسم الأول
تقارير نشرة الاخبار
14:01
من مشروع منزلي إلى فريق من 20 شخصاً… والسبب "شارك تانك" - الموسم الأول
0
أخبار لبنان
13:58
بطريرك الكنيسة الكلدانية في العراق والعالم ترأس قداساً في دير مار مارون - عنايا
أخبار لبنان
13:58
بطريرك الكنيسة الكلدانية في العراق والعالم ترأس قداساً في دير مار مارون - عنايا
0
تقارير نشرة الاخبار
13:54
العراق الرسمي ينادي مسيحييه… فهل دقّت ساعة العودة؟
تقارير نشرة الاخبار
13:54
العراق الرسمي ينادي مسيحييه… فهل دقّت ساعة العودة؟
0
تقارير نشرة الاخبار
13:41
البطريرك الحويك: رهَنَ أملاك بكركي والأديرة لإطعام الجائعين من دون تمييز
تقارير نشرة الاخبار
13:41
البطريرك الحويك: رهَنَ أملاك بكركي والأديرة لإطعام الجائعين من دون تمييز
0
تقارير نشرة الاخبار
13:32
في مرفأ بيروت... عملية أمنية تسفر عن ضبط كمية كبيرة من المخدرات
تقارير نشرة الاخبار
13:32
في مرفأ بيروت... عملية أمنية تسفر عن ضبط كمية كبيرة من المخدرات
0
تقارير نشرة الاخبار
13:28
بعد 41 عاماً Direct Flights بين لبنان وأميركا... فهل يتحوّل القرار السياسي إلى Boarding Pass؟
تقارير نشرة الاخبار
13:28
بعد 41 عاماً Direct Flights بين لبنان وأميركا... فهل يتحوّل القرار السياسي إلى Boarding Pass؟
0
أخبار لبنان
13:26
إسرائيل تعتمد سياسة "الطرق على السطح"... وضغوط أميركية لتسريع الانسحاب من لبنان
أخبار لبنان
13:26
إسرائيل تعتمد سياسة "الطرق على السطح"... وضغوط أميركية لتسريع الانسحاب من لبنان
0
أخبار لبنان
13:20
زوطر... الجيش يضبط اجساماً مشبوهة والعودة مؤجلة
أخبار لبنان
13:20
زوطر... الجيش يضبط اجساماً مشبوهة والعودة مؤجلة
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
فنّ
10:48
"وداعًا يا أخي الحبيب"... الموت يفجع الفنان غسان صليبا
فنّ
10:48
"وداعًا يا أخي الحبيب"... الموت يفجع الفنان غسان صليبا
2
أمن وقضاء
11:51
القاضي شبلي أصدر حكمه المبرم في جريمة قتل أليدا وهبة خوام
أمن وقضاء
11:51
القاضي شبلي أصدر حكمه المبرم في جريمة قتل أليدا وهبة خوام
3
أخبار لبنان
12:49
قوى الأمن تطلق حملة "تسبح عخير"
أخبار لبنان
12:49
قوى الأمن تطلق حملة "تسبح عخير"
4
أمن وقضاء
11:55
تدابير أمنية للجيش في مناطق مختلفة: توقيف 6 مواطنين و3 سوريّين... وهذا ما جرى ضبطه
أمن وقضاء
11:55
تدابير أمنية للجيش في مناطق مختلفة: توقيف 6 مواطنين و3 سوريّين... وهذا ما جرى ضبطه
5
أخبار لبنان
10:44
قائد الجيش استقبل قائد العمليات الخاصة في القيادة المركزية الأميركية
أخبار لبنان
10:44
قائد الجيش استقبل قائد العمليات الخاصة في القيادة المركزية الأميركية
6
اسرار
23:42
أسرار الصحف المحلية ٢٣-٧-٢٠٢٦
اسرار
23:42
أسرار الصحف المحلية ٢٣-٧-٢٠٢٦
7
آخر الأخبار
07:14
معلومات للـLBCI: بعد اطلاعه على المؤتمر الصحافي الذي عقده رئيس بلدية زوطر الغربية والذي أبدى فيه عتبه على زيارة رئيس الحكومة الخاطفة والسرية للبلدة اتصل الرئيس سلام برئيس البلدية موضحا أن السبب كان أمنيا ومقدما اعتذاره إلى جميع أبناء زوطر الغربية
آخر الأخبار
07:14
معلومات للـLBCI: بعد اطلاعه على المؤتمر الصحافي الذي عقده رئيس بلدية زوطر الغربية والذي أبدى فيه عتبه على زيارة رئيس الحكومة الخاطفة والسرية للبلدة اتصل الرئيس سلام برئيس البلدية موضحا أن السبب كان أمنيا ومقدما اعتذاره إلى جميع أبناء زوطر الغربية
8
أمن وقضاء
12:30
ضبط 3.5 أطنان من المخدرات في مرفأ بيروت معدة للتهريب إلى دولة افريقية... وتوقيف المتورطين
أمن وقضاء
12:30
ضبط 3.5 أطنان من المخدرات في مرفأ بيروت معدة للتهريب إلى دولة افريقية... وتوقيف المتورطين
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More