مقتل 5 من أفراد الأمن في هجوم جنوب تايلاند

أعلن الجيش التايلاندي أن خمسة من أفراد الأمن قتلوا وأصيب ستة مدنيين، بينهم طفلان، في هجوم وقع في أقصى جنوب تايلاند الذي يشهد اضطرابات.



وذكرت قيادة عمليات الأمن الداخلي التابعة للجيش في المنطقة الرابعة في بيان أن نحو 10 مهاجمين يرتدون ملابس سوداء ويعتمرون قبعات سوداء وصلوا على متن شاحنة صغيرة ودراجات نارية قبل أن يشنوا هجوما على نقطة تفتيش في مقاطعة ناراتيوات في وقت متأخر من مساء أمس الأربعاء باستخدام أسلحة نارية عسكرية وقنابل أنبوبية.



وقُتل خمسة من عناصر قوات الأمن شبه العسكرية في الهجوم وأصيب ستة مدنيين، بينهم طفلة تبلغ من العمر ثلاث سنوات وفتى في العاشرة.



وقالت السلطات إن المهاجمين استولوا على ثلاث بنادق من طراز إيه.كيه-47 وثلاث سترات واقية من الرصاص وعدد من الهواتف المحمولة من نقطة التفتيش قبل فرارهم. وعثرت قوات الأمن لاحقا على الشاحنة الصغيرة المستخدمة في الهجوم وقد أضرمت فيها النيران على بعد نحو 21 كيلومترا من موقع الهجوم.



ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها حتى الآن، وهو أمر معتاد في معظم الهجمات في أقصى جنوب تايلاند.